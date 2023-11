Berisha muss mit dem Schlimmsten rechnen

Nach kicker-Informationen hat sich Hoffenheims Angreifer ohne gegnerische Einwirkungen verletzt.

Am Dienstag hatte es die TSG mit einer kurzen Mitteilung belassen. "Mergim Berisha hat sich im heutigen Training am Knie verletzt und brach aus diesem Grund die Einheit ab", verkündete der Klub, doch schon dieser Zusatz ließ nicht auf eine Bagatelle schließen: "Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen."

Auch am Mittwoch blieb und bleibt wohl auch eine abschließende Diagnose aus, die TSG verweist auf Nachfrage auf weitere Untersuchungen.

Allerdings lässt auch die Entstehung der Blessur auf nichts Gutes schließen. Dem Vernehmen nach hat sich der 25-Jährige ohne gegnerische Einflüsse oder andere äußere Einwirkungen verletzt. Augenzeugen berichten, dass Berisha unglücklich mit den Stollen im Rasen hängengeblieben war und danach das Gelenk nicht mehr belasten konnte. Leider ein einem Kreuzbandriss nicht selten vorangehendes Szenario. Deshalb besteht dieser Verdacht. Der allerdings noch nicht offiziell bestätigt ist.

Kein Einsatz gegen den Ex-Klub

So oder so ist das Spiel bei seinem Ex-Verein in Augsburg an diesem Wochenende kein Thema für Berisha, der für den FCA noch die ersten beiden Saisonspiele absolviert hatte vor seinem Wechsel für knapp 14 Millionen Euro nach Hoffenheim.

Doch im Kraichgau blieb der erhoffte nächste Karriereschritt noch aus. Der zweimalige A-Nationalspieler, der noch im Frühjahr unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) seine ersten beiden Länderspiele für die deutsche A-Mannschaft absolviert hatte, musste sich bei der TSG zunächst hinter Wout Weghorst und dem durchstartenden Eigengewächs Maximilian Beier anstellen. Zuletzt hatte der U-21-Europameister von 2021 immerhin im DFB-Pokal seinen ersten Einsatz in der Hoffenheimer Startelf verbucht, in der Liga sind erst sechs Einwechslungen notiert. Bestätigt sich der schlimme Verdacht eines Kreuzbandrisses, wird das für lange Zeit auch dabei bleiben.