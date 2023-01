Berisha ist der Mann für die wichtigen Tore

Erleichterung, Stolz, Freude: Der zweite Heimsieg der Saison löste positive Gefühle beim FC Augsburg aus. Trainer Enrico Maaßen lobte nach dem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach, mahnte aber zugleich.

Vier Erkenntnisse gewann der FC Augsburg, der erstmals seit dem 1:0 gegen den FC Bayern wieder in der WWK-Arena gewann.

Die Defensive kann stabil sein: Zum dritten Mal in dieser Saison blieb der FCA ohne Gegentreffer, ließ nur zwei Chancen der Borussia zu. Ein konzentrierter Auftritt. Zwar bedeuten 30 Gegentore nach wie vor, dass nur vier Mannschaften mehr bekommen haben, doch die Kompaktheit gegen Gladbach sollte Anspruch und Mutmacher sein.

Die Neuzugänge helfen: Fünf Spieler haben die Augsburger in der Winterpause verpflichtet und dabei offenbar gute Griffe getätigt. "Wir haben super Verstärkungen bekommen", sagt auch Ermedin Demirovic. Das Siegtor bereitete der eingewechselte Kelvin Yeboah vor, schon beim 3:4 in Dortmund hatte der 22-Jährige einen Assist geliefert. Im Mittelfeld lieferte der 19-Jährige Arne Engels erneut eine grundsolide, sehr ordentliche Partie ab und leistete den öffnenden Pass auf Yeboah vor dem Tor. Dion Beljo rackerte in vorderster Front, bekam einen Treffer wegen Abseits aberkannt. David Colina blieb dieses Mal auf der Bank, Irvin Cardona fehlte angeschlagen.

Mergim Berisha ist zurück: Wie beim Sieg gegen die Bayern erzielte der 24-Jährige das Goldene Tor, sehr sehenswert per Hacke dazu. In Dortmund fehlte der oft noch zu impulsive Berisha gelbgesperrt, mit ihm kam noch mehr Wucht und Torgefährlichkeit ins Angriffsspiel. "Wir kennen seine Qualitäten. Wenn er spielt, dann bringt er den Sieg", lobt Demirovic.

Der Kader füllt sich: Niklas Dorsch feierte nach zwei Mittelfußanbrüchen ein Comeback als Joker, er wird dieser Mannschaft guttun. Berisha ist zurück, die Neuzugänge sorgen auch qualitativ für mehr Breite im Kader, Trainer Maaßen hat mehr Wechseloptionen. Konkurrenz fördert die Leistung, die gegen Gladbach sehr ordentlich war.

Maaßen hob 80 Prozent Passquote hervor, "das ist für uns top", Demirovic merkte an, "die Entschlossenheit hat man gespürt und gesehen. Wir fahren mit breiter Brust nach Freiburg." Die Erinnerungen an den SC sind schlecht, zum Saisonstart gab es ein 0:4 zu Hause. Mit einem ähnlichen Auftritt wie am Mittwochabend ist dem FCA Wiedergutmachung zuzutrauen.