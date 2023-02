Berisha? "Es gibt in Deutschland wenig bessere Neuner"

Der FC Augsburg hat auch das zweite Heimspiel des Jahres gewonnen. Wieder stand Mergim Berisha (24) im Fokus. Im März ebenso?

Für gewöhnlich ist Mergim Berisha kein Mann der großen Worte. Zumindest abseits des Rasens. Auf dem Platz gehören eine Gelbe Karte oder das eine oder andere Tête-à-Tête mittlerweile fast schon dazu. Am Freitagabend, nachdem er auch gegen Leverkusen das goldene 1:0 erzielt hatte, war der 24-Jährige sichtlich entspannt, lachte sogar mal und lobte seine Mannschaft. "Wir haben dagegengehalten, haben unsere Prinzipien auf den Platz gebracht. Das ist das, was uns in letzter Zeit so ausmacht."

Durch den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel des Jahres kann der FC Augsburg erstmal kurz durchatmen im unteren Tabellendrittel. Trainer Enrico Maaßen hat es nach einem turbulenten Januar mit sieben Neuzugängen und - Stand jetzt - fünf Abgängen geschafft, eine robuste und spielstarke Einheit zu formen. Sechs Punkte aus vier Partien gegen Dortmund, Gladbach, Freiburg und Leverkusen sind eine ordentliche Bilanz.

"Wir machen es sehr gut", lobte Berisha seine Kollegen. "Und wir haben eine große Entwicklung genommen." Gleiches ließe sich über den Stürmer sagen, der nun die letzten drei Augsburger Tore und zum dritten Mal in dieser Saison den Treffer des Tages erzielt hat. "Ich glaube, es gibt wenig bessere Neuner in Deutschland", sagt Maaßen über Berisha. "Man sieht, was er für eine Abschlussqualität hat; mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler in der Box", der gleichzeitig mit nach hinten arbeitet. "Das ist bei ihm eine tolle Entwicklung."

Berisha wartet auf Anruf von Flick

Einer für Hansi Flick also? "Das Einzige, das ich beeinflussen kann, ist, dass ich auf dem Platz hundert Prozent gebe und das Maximum raushole", so Berisha. "Er (Flick, d. Red.) entscheidet das, aber ich würde mich natürlich über eine Nominierung freuen."

Marcus Sorg, Flicks Co-Trainer, saß am Freitagabend auf der Tribüne und durfte mit ansehen, wie Berisha kurz nach der Pause auf Vorlage von Youngster Arne Engels zum 1:0 einnickte. "Er hat sich in eine sehr gute Verfassung gebracht", fand auch Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter lobende Worte. "Mergim macht die wichtigen und die entscheidenden Tore, das ist toll."

Geht es so weiter, darf der ehemalige U-21-Europameister das im März vielleicht auch wieder im DFB-Dress tun.