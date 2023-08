Berisha: Der FCA hofft auf 15 Millionen Euro

Die Beziehung zwischen Mergim Berisha und dem FC Augsburg begann als Glücksgriff und dürfte in diesem Monat leise zu Ende gehen. So ist der Stand beim Nationalspieler.

Mitte dieser Woche soll Mergim Berisha ins Mannschaftstraining einsteigen - wenn alles gut läuft. Dieses knappe Bulletin verkündete Trainer Enrico Maaßen nach dem 3:1-Testspielsieg gegen Ajax Amsterdam am vergangenen Samstag. Für den Italien-Trip am Wochenende habe er den Angreifer jedoch nicht eingeplant, die Generalproben gegen US Salernitana am Samstag und SSC Neapel am Sonntag finden ohne ihn statt.

Die Frage ist, ob Berisha überhaupt noch einmal das Trikot des FC Augsburg trägt oder ob er sich durch die Hintertür nach einer Saison wieder verabschiedet. Aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk verpasste der 25-Jährige bislang die komplette Vorbereitung, seinen Wechselwunsch hat er beim Verein offen und immer wieder hinterlegt.

Konkrete Angebote liegen aktuell nicht vor

Ein kurzer Rückblick: Ende des vergangenen Augusts lieh der FCA den U-21-Europameister von 2021 von Fenerbahce Istanbul aus, Berisha entpuppte sich zunächst als Glücksgriff. Er steuerte neun Tore und vier Assists bei, kam im Saisonfinish allerdings angeschlagen kaum noch zum Einsatz. Natürlich zog der FCA die vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro und hofft nun, ein finanzielles Plus mit dem Stürmer zu machen.

Berisha feierte im März sein Debüt in der Nationalmannschaft und machte keinen Hehl daraus, den FCA nur als Zwischenschritt zu sehen. Das Problem: Durch die aktuelle Verletzung scheinen Interessenten vorsichtig geworden, zudem hat das Stürmer-Domino in den europäischen Topligen noch nicht so richtig begonnen. Konkrete Angebote liegen Augsburg aktuell nicht vor.

Hinter vorgehaltener Hand wird erzählt, Berisha habe das Ziel, zu einem ambitionierten Verein in der Serie A zu wechseln. Doch auch in der Bundesliga könne noch der ein oder andere Klub plötzlich auf Stürmersuche sein, wenn Bewegung in den Markt kommt.

Der Preis für Berisha dürfte gegenüber dem März oder April gesunken sein, beim FCA hofft man auf eine Summe zwischen elf und 15 Millionen Euro für den Angreifer. Umgekehrt sähe man einen Verbleib Berishas nicht als Worst-Case-Szenario, dafür sind seine sportlichen Qualitäten zu groß. Realistisch ist dies allerdings nicht.