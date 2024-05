Berisha bleibt bei den Kickers

Flamur Berisha hat seinen Vertrag mit den Stuttgarter Kickers verlängert. Der 24-Jährige bleibt somit auch in der kommenden Saison ligaunabhängig auf der Waldau. Im Sommer 2022 kam der Mittelfeldspieler vom SGV Freiberg, entwickelte sich in Folge zu einem festen Bestandteil der 1. Mannschaft. "Wir freuen uns, dass uns Flamur für die nächste Zeit erhalten bleibt und seine Qualitäten für uns ins Spiel bringt - wie zum Beispiel seine beiden Vorlagen im Derby gegen den VfB", so Sportdirektor Marc Stein. "Die Kickers sind inzwischen ein Teil von mir und ich bin sehr glücklich, dass ich weiterhin alles für den Erfolg der Blauen geben darf", so Berisha.