Berisha als größter Trumpf

Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg treffen am Samstagnachmittag die beiden Mannschaften mit der besten Chancenverwertung in dieser Saison aufeinander. FCA-Trainer Enrico Maaßen sagt, worauf es für sein Team ankommt.

Gastgeber VfL verwertete 2022/23 bislang 35,5 Prozent seiner Möglichkeiten zu 44 Treffern, die Gäste aus Augsburg 35,2 Prozent zu 32. "Wolfsburg hat vorne eine gute Qualität mit viel Speed und gute Abschlussspieler. Griffigkeit wird wichtig sein, um wenig zuzulassen", sagte Maaßen auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Und umgekehrt? "Wir müssen in die Situationen kommen. Wolfsburg wird uns nicht viele Möglichkeiten geben, dann müssen wir effizient sein."

Größter FCA-Trumpf in dieser Hinsicht ist Neu-Nationalspieler Mergim Berisha. "Wir freuen uns, dass er in beiden Spielen zum Einsatz gekommen ist, er hat es sehr ordentlich gemacht", urteilte Maaßen über das DFB-Debüt des 24-Jährigen. "Ich hoffe, dass er die Energie, die er heute auf dem Trainingsplatz gezeigt hat, mit nach Wolfsburg nimmt."

Verzichten muss der Coach unter anderem auf Berishas kongenialen Partner Ermedin Demirovic, der eine Rotsperre absitzt. Laut Maaßen ist es eine Option, dieses Mal nur mit einer Spitze aufzulaufen, in die taktischen Karten ließ er sich aber nicht blicken. Fehlen wird in jedem Fall Niklas Dorsch nach seiner Operation an der Nasennebenhöhle, die laut Maaßen unumgänglich war. Auf zwei bis vier Wochen schätzt er die Ausfallzeit, ein vorzeitiges Saisonende wäre aber Schwarzmalerei. Auch Angreifer Kelvin Yeboah muss nach einem Bänderriss im Sprunggelenk drei bis vier Wochen zuschauen.

Reißt die Serie der Auswärtsniederlagen?

Vielleicht probiert Maaßen in Wolfsburg auch etwas Neues, um nach fünf Auswärtsniederlagen diese Serie zu brechen. "Ich habe schon auf dieses Thema gewartet, das für uns keines ist", verwies er auf Rang elf in der Auswärtstabelle. Eine sechste Niederlage in der Fremde würde allerdings die Einstellung des Vereinsnegativrekords bedeuten, den der FCA zum Ende der Saison 2020/21 "aufstellte".

Es wäre ein missratenes Jubiläum, bestreitet Augsburg doch sein 400. Bundesligaspiel. Dabei holte der Verein bislang 459 Punkte, lediglich Arminia Bielefeld mit 437 und der Karlsruher SC mit 412 hatten bei dieser Marke weniger. Augsburgs Anreiz: Mit einem Sieg würde man an Hannover (460) noch vorbeiziehen.