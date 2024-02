Berichte um Blackstone-Aus: DFL ohne Alternative bei der Investorensuche?

Die Debatte um einen möglichen DFL-Investor ist in vollem Gange. Nun gehen der DFL offenbar die Alternativen aus, denn mit Blackstone soll ein Kandidat vor dem Rückzug stehen.

Tennisbälle gegen Investoren: Seit Wochen laufen Fußball-Fans in Deutschland gegen die DFL-Pläne sturm. IMAGO/Matthias Koch

Seit Wochen laufen die Fans Sturm gegen die DFL-Pläne, einen Investor mit ins Boot holen zu wollen. Zuletzt hatte es geheißen, dass sich die Deutsche Fußball Liga zwischen CVC Capital Partners und Blackstone entscheiden wolle. Nun aber berichtet die Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg, dass sich Blackstone aus dem Bieter-Rennen zurückziehen wolle.

Bloomberg führt als Gründe die anhaltenden Fan-Proteste in Deutschland, aber auch das zögerliche Verhalten der Bundesliga-Klubs an. Der Bericht wurde von der Zeit mittlerweile bestätigt. Auf Anfrage des Sport-Informationsdienstes (sid) wollte sich die DFL nicht zu den Berichten äußern, auch CVC äußerte sich offiziell nicht.

Sollte das so kommen, dann würde das die DFL durchaus in eine missliche Lage bringen, hätten sie doch dann bei der Investorensuche keine weitere Option mehr - erst im Januar hatte die DFL die Zahl der infrage kommenden Investoren auf zwei reduziert.

Podcast Spielabbruch wegen Tennisbällen? Die Fan-Proteste gegen DFL-Investoren (mit Helen Breit) Fan-Proteste sorgen momentan in den Stadien für lange Unterbrechungen und Nachspielzeiten. Doch was steckt hinter dem Widerstand gegen den geplanten Einstieg von Investoren bei der DFL? alle Folgen

Der Plan der DFL sieht vor, Anteile einer Tochtergesellschaft, in die die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, an den Finanzinvestor für die Dauer von 20 Jahren zu veräußern - dabei soll es sich um eine Minderheitsbeteiligung handeln, die maximal acht Prozent betragen darf. Das Angebot von Blackstone soll bei rund einer Milliarde Euro liegen.

Heiße Diskussionen um Abstimmung

Innerhalb der DFL-Klubs gibt es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, jedoch hatten im vergangenen Dezember

24 der 36 Profiklubs bei der Abstimmung über den Einstieg eines Investors mit "Ja" abgestimmt, wodurch die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp erreicht wurde.

Wirbel gibt es inzwischen um das Wahlverhalten von Martin Kind, der als Geschäftsführer der Profiabteilung von Hannover 96 entgegen der Anweisung seines Vereins für die Investorenpläne gestimmt haben soll. Wie Kind in der nicht-öffentlichen Abstimmung entschieden hat, ist jedoch unklar - in Hannover geht man aber davon aus, dass er mit "Ja" votiert und damit einen Weisungsverstoß begangen hat.

Ob die Wahl juristisch anfechtbar ist, erscheint äußerst unwahrscheinlich. Es ist aber auch so, dass eine "Ja"-Stimme weniger bedeutet hätte, dass der Deal gescheitert wäre. Bei der DFL hält man weiter fest am Projekt, Präsidiumsmitglied Axel Hellmann hatte Forderungen der aktiven Fanszene nach einer Neuabstimmung in der Investorenfrage eine klare Abfuhr erteilt.

Die Fan-Proteste bleiben - so stand am Samstag die Begegnung zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg (1:0) vor dem Abbruch. Eine Einladung der DFL zu Gesprächen zum Investoren-Deal wurde von Fan-Vertretern ausgeschlagen, was Hans-Joachim Watzke bedauerte.