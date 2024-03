Bericht: Uzun hat Medizincheck in Frankfurt bestanden

Der Transfer von Can Uzun zu Eintracht Frankfurt wird konkreter. Wie die Bild berichtet, hat der FCN-Stürmer am Montag den Medizincheck in Hessen absolviert und bestanden - Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe konnte die Meldung am Dienstag aber noch nicht bestätigen. Der 18-Jährige selbst hatte bereits erklärt, dass es Gespräche mit der Eintracht gegeben habe. Uzun erzielte in der laufende Zweitliga-Saison 13 Treffer für den Club, dessen Sportvorstand Dieter Hecking jüngst sagte: "Can wird seinen Weg gehen, ab Sommer sicherlich nicht beim 1. FC Nürnberg."