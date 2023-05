Bericht: Umbruch in Mannheim ohne Trainer Neidhart

Der ambitionierte SV Waldhof Mannheim hat am letzten Spieltag nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun, ein Umbruch steht bevor. Wohl ohne Trainer Christian Neidhart.

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga findet ohne Mannheim statt, das vergangene Saison nur knapp am Sprung in die 2. Bundesliga gescheitert war, diesmal aber mit zehn Zählern Rückstand auf einen Aufstiegsplatz in den letzten Spieltag geht. Die Verantwortlichen des Klubs werden sich nach einem Bericht der "Rheinpfalz" vom Freitagabend daher nach der Spielzeit von Trainer Christian Neidhart trennen.

Vom Verein gab es noch keine Bestätigung für das Aus des 54-Jährigen, der zuvor Rot-Weiss Essen sowie den SV Meppen gecoacht hatte und im Sommer 2022 zum SV Waldhof kam. Neidharts Vertrag in Mannheim hat eine Laufzeit bis Juni 2024.

Die "Rheinpfalz" berichtet, dass derzeit die finanziellen Modalitäten ausgehandelt werden, danach soll die Trennung auch publik gemacht werden.

Am Samstag schließt Mannheim die Saison mit dem Spiel gegen den MSV Duisburg ab. Mit einem Dreier wäre Waldhof zumindest in der Heimtabelle da, wo der Verein gerne auch in der Gesamttabelle stehen würde - auf Platz eins.