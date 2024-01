Bericht: Tottenham zeigt Interesse an Leipzigs Werner

Laut einem Bericht von "Sky" zeigt Tottenham Hotspur ernsthaftes Interesse an Leipzigs Stürmer Timo Werner. kicker-Informationen bestätigen die Meldungen aus England. Demnach wollen die Spurs Werner zunächst bis Saisonende ausleihen - konkret ist aber noch nichts. Werner kehrte im Sommer 2022 aus Chelsea zu RB zurück. Im bisherigen Saisonverlauf verlor Werner seinen Stammplatz unter Trainer Marco Rose, stand in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf.