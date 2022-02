Bericht: NFL-Spiele zukünftig in Frankfurt und München

#4: Super Bowl Preview, Brady-Rücktritt & Flores-Klage

Die Spannung steigt. Am 13.2. kämpfen die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams um den Super Bowl. In Folge 4 des "Icing the kicker"-Podcasts in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei schauen wir auf das große NFL-Finale voraus. Wie verlief die "Road to the bowl" für beide Teams? Was waren ihre entscheidenden Transfers in der Offseason? Wer sind die größten Stars? Darüber und vieles mehr sprechen Detti, Max, Michael und Kucze. Genau wie u. a. über den nun definitiven Rücktritt von Super-Star Tom Brady, die Klage von Trainer Brian Flores gegen die NFL sowie den anstehenden Pro Bowl und die Verleihung der NFL-Awards. Die nächste Folge von "Icing the kicker" – diesmal dann u. a. mit den Schlüsselduellen im Super Bowl – gibt es bereits kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire