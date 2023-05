Bericht: Neuer erstmals wieder auf dem Trainingsplatz

Laut einem Medienbericht konnte Manuel Neuer am Dienstag erstmals seit seinem Beinbruch wieder auf dem Platz trainieren. Noch weiter ist Dayot Upamecano.

Bayern-Kapitän Manuel Neuer war am Dienstag erstmals seit seinem Beinbruch wieder auf dem Trainingsplatz. IMAGO/ANP

Wie die "Bild" berichtet, feierte Neuer am Dienstagvormittag nach seinem Unterschenkelbruch beim Skifahren im Dezember 2022 seine Rückkehr auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße. Demnach soll Neuer gemeinsam mit dem neuen Torwarttrainer Michael Rechner (42) und Reha-Trainer Thomas Wilhelmi (55) noch vor dem offiziellen Teamtraining auf dem Platz gestanden haben.

Erst in der vergangenen Woche hatte der FC Bayern ein Update zur Rehabilitation Neuers gegeben. "Die Reha läuft sehr gut, wir sind zufrieden", wurde Neuer in einer Meldung des FC Bayern vom Mittwoch zitiert. Neuer konnte indoor torwartspezifische Übungen durchführen und auch Fahrrad fahren. Deshalb wurde auch mit einer zügigen Rückkehr des 37-Jährigen auf den Trainingsplatz gerechnet.

Upamecano zurück im Teamtraining

Mehrere Schritte weiter als Neuer ist Dayot Upamecano. Der Franzose, der sich Ende April einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, konnte am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining der Bayern einsteigen. Damit dürfte der Innenverteidiger auch eine Option für das anstehende Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Schalke 04 sein.