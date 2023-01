Bericht: Monaco behält Euroleague-Startrecht in jedem Fall

Die AS Monaco gehört in der laufenden Euroleague zu den Teams mit dem größten Spaßfaktor. Einem Bericht zufolge bleibt der Klub aus dem Fürstentum der Liga erhalten.

Wie L'Equipe berichtet, erhält Monaco einen garantierten Startplatz in der kommenden Euroleague-Saison unabhängig vom Abschneiden in der aktuellen Spielzeit. Der Eurocup-Sieger von 2021 würde damit zum dritten Mal in Serie in der europäischen Königsklasse an den Start gehen.

Noch fehlt allerdings die nötige Zustimmung der Euroleague-Shareholder, diese scheint aber gewiss. "Zu sagen, dass der Platz bereits garantiert ist, ist an sich nicht richtig. Aber ich werde es so sagen: Wir wollen, dass sich Monaco in der Euroleague weiter entwickelt", sagte Verbandschef Marshall Glickman nach einem Besuch bei der AS.

Beendet Russland den Ukraine-Krieg, könnte es nochmal schwierig werden

Normalerweise besitzen 13 der 18 Euroleague-Starter eine dauerhafte Lizenz (darunter der FC Bayern Basketball), die übrigen fünf Klubs werden mittels Wild-Card-Vergabeverfahren eingeladen. Da mit ZSKA Moskau einer der Lizenzinhaber derzeit aufgrund des russischen Angriffskrieg in der Ukraine suspendiert ist, gibt es nur zwölf Lizenz-Vereine und dafür sechs Wild-Card-Klubs.

Perspektivisch wohl zu wenig Platz für Euroleague-Ansprüche: der Salle Gaston Medecin in Monaco. imago images/PanoramiC

Einer davon wird Monaco bleiben - es sei denn, Russland beendet den Krieg und ZSKA dürfte wieder in der Euroleague antreten, wonach es momentan aber nicht aussieht. "Wenn man bedenkt, dass ZSKA nächste Saison nicht zurückkehren wird - auch wenn niemand weiß, was geopolitisch passiert - sollte es kein Problem sein, Monaco zu halten. Sobald Moskau wieder integriert ist, wird es komplizierter", sagt Glickman.

Dauerhaft in der Euroleague? Glickman nennt eine Bedingung

Alle Gedankenspiele in diese Richtung hätten sich allerdings sowieso erübrigt, sollte Monaco in die Play-offs einziehen. Nach dem 64:60-Sieg gegen Mitfavorit Piräus am Dienstag steht das Team um Superstar Mike James auf dem zweiten Hauptrunden-Platz und ist damit drauf und dran, sich auf sportlichem Wege die Qualifikation zu sichern.

Glickman blickt indes noch weiter in die Zukunft. Monaco könne die Euroleague dauerhaft halten, Voraussetzung - so ließ es der Verbandsboss durchblicken - sei aber eine neue Halle. Derzeit spielt die AS im Salle Gaston Medecin, der nur 2800 Zuschauern Platz bietet.