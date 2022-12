Bericht: Lotst Chelsea Moukoko vom BVB weg?

Youssoufa Moukoko gilt als eines der hoffnungsvollsten Sturmtalente in Deutschland. Mit gerade einmal 18 Jahren hat der Dortmunder schon so manche Bestmarke aufgestellt - und das Interesse finanzstarker Klubs geweckt.

Die WM 2022 war aus deutscher Sicht ein Misserfolg, immerhin schied das DFB-Team in der Gruppenphase aus. Doch Moukoko dürfte das Turnier dennoch auch positiv in Erinnerung bleiben, avancierte er doch mit seiner Einwechslung im Auftaktspiel gegen Japan (1:2) zum jüngsten Spieler der deutschen WM-Geschichte.

Es war nicht das erste Mal, dass sich Moukoko in der Kategorie "Jüngster" auf den ersten Platz schiebt. So ist er zum Beispiel der jüngste Torschütze in der Bundesliga, auch ist er der erste Spieler, der noch vor seinem 18. Geburtstag zehn Tore in der höchsten deutschen Spielklasse erzielte.

Wenig überraschend, dass Moukoko auch auf dem Radar von anderen Klubs aufgetaucht ist, die sich den jungen Angreifer nur allzu gerne schnappen würden. So berichtet "The Athletic", dass der FC Chelsea auslotet, den Stürmer an die Stamford Bridge zu lotsen.

Die Londoner sollen demnach einen ablösefreien Wechsel im Sommer anstreben. Allerdings wäre ein Transfer in diesem Winter, dann mit etwaiger Ablöse, aus Sicht der Engländer auch nicht ausgeschlossen. Allerdings bleibt der Bericht recht vage, da es auch heißt, dass ein Transfer "noch nicht beschlossene Sache" sei und man sich auf "andere Premier League-Klubs" bezieht, die "den Eindruck hätten", dass der Deal "bereits weit fortgeschritten" sei.

Vertrag läuft im Sommer aus

Fakt ist: Moukokos Vertrag bei den Westfalen läuft im Sommer aus. Schon länger gibt es vonseiten des BVB die klar kommunizierte Absicht, mit dem Nachwuchsstürmer verlängern zu wollen. Doch dazu kam es bislang nicht. Für Moukoko war auch die sportliche Perspektive stets sehr wichtig, die hat sich unter Trainer Edin Terzic aber merklich verbessert.

Dieses Jahr bin ich einfach stabiler geworden, habe mehr Selbstvertrauen bekommen. Yousoufa Moukoko

14 Spiele machte er in der laufenden Bundesliga-Saison, erzielte dabei sechs Tore, legte vier weitere auf und kam auf einen starken kicker-Notenschnitt von 2,95. Seit dem 9. Spieltag stand Moukoko immer in der Startelf der Dortmunder und kam darüber hinaus auch in allen Gruppenspielen der Champions League zum Einsatz - da allerdings nur zweimal als Starter.

"Dieses Jahr bin ich einfach stabiler geworden, habe mehr Selbstvertrauen bekommen", sagte Moukoko Anfang November nach seinem Doppelpack beim 3:0 über Bochum, als er vom kicker sogar zum Spieler des Spieltags gewählt wurde: "Edin gibt mir auch das Vertrauen, redet viel mit mir. Wir arbeiten auch viel außerhalb mit Videos, auf denen er mir zeigt, was ich besser machen kann. Am Ende sieht man das auf dem Platz, dass, wenn ein Trainer einem Spieler vertraut, er das auch zurückzahlt."

Auch sei "das Verhältnis zum Verein sehr gut. Ich bin seit sieben Jahren hier. Ich habe das Vertrauen von Edin, kenne das Umfeld und fühle mich hier sehr wohl."