Bericht: Frankreichs Top-Talent Wembanyama nicht bei WM

Bei der Basketball-WM im August und September wird die französische Nationalmannschaft auf Top-Talent Victor Wembanyama verzichten müssen. Der Nr.-1-Pick des Drafts 2023 will sich auf die Vorbereitung auf seine Rookie-Saison in der NBA konzentrieren.

Ausnahmetalent Victor Wembanyama will einem Bericht der Sportzeitung "L'Équipe" zufolge nicht bei der kommenden Basketball-Weltmeisterschaft für Frankreich auflaufen. Die Zeitung berief sich am Montag auf ein Gespräch mit dem 19-Jährigen in Texas. Wembanyama falle die Entscheidung schwer, sie sei aber "unwiderruflich". Die WM findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt.

Wembanyama soll demnach auch betont haben, dass es seine Entscheidung gewesen sei und sein zukünftiger Arbeitgeber, die San Antonio Spurs, ihm die Wahl überlassen hätten. Er soll sich dem Bericht zufolge vor seiner Entscheidung unter anderem mit seinem engsten Umfeld, Ärzten und seinem Trainer beraten haben.

Wembanyama: WM-Verzicht "ein notwendiges Opfer"

Für ihn stehe in den kommenden Monaten vor dem Start seiner ersten NBA-Saison im Oktober seine persönliche Entwicklung und seine Gesundheit im Fokus, stellte Wembanyama klar. Er kündigte aber auch an, dass er mit der Nationalmannschaft so viele Titel wie möglich gewinnen wolle. "Aber ich denke, dass es ein notwendiges Opfer ist", sagte er zum WM-Verzicht. "Ich hoffe, die Fans werden das verstehen."

Erst im vergangenen November hatte der Big Man sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert, seither legte er in vier Spielen für Frankreich im Schnitt 19 Punkte und 8,3 Rebounds pro Partie auf. In der Liga lief er in der abgelaufenen Saison für das Pariser Team Metropolitans 92 auf, für die er alle Spiele absolvierte und 21,6 Punkte, 10,4 Rebounds, 2,4 Assists sowie 3,0 Blocks pro Partie verbuchte. Damit führte er die Liga jeweils bei den Punkten, Rebounds und Blocks an, zudem wurde er als Liga-MVP ausgezeichnet.

Abendessen mit Spurs-Legenden Duncan, Ginobili und Co.

Nun folgt der Sprung über den großen Teich in die beste Basketballliga der Welt. Wembanyama gilt als das größte Talent seit LeBron James, der 2003 in die NBA kam. Wie erwartet wählten die Spurs den aufgrund seiner einzigartigen Spielweise "Alien" getauften Franzosen im NBA Draft in der vergangenen Woche an erster Stelle.

In San Antonio fühle er sich schon jetzt sehr wohl, erklärte er am Samstag kurz nach seiner Ankunft - und nach einem Abendessen mit unter anderem den Spurs-Legenden Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili und Sean Elliott. "Ich den paar Stunden habe ich wahrscheinlich mehr über die NBA gelernt als in meinem ganzen Leben zuvor", sagte Wembanyama und auf Twitter schrieb er unter einem gemeinsamen Foto: "Ich könnte mir keine besseren Vorbilder vorstellen." Erstmals im Spurs-Trikot auflaufen wird er voraussichtlich in der Summer League im Juli, in der sich die Talente der 30 Teams beweisen dürfen.