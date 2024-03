Bericht: Arnautovic verpasst Rückspiel gegen Atletico

Marko Arnautovic wird das Champions-League-Rückspiel gegen Atletico Madrid wohl verpassen.

Marko Arnautovic wird Inter Mailand im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Atletico Madrid laut "Gazzetta dello Sport" fehlen. Der ÖFB-Teamstürmer erlitt am Samstag beim 1:0 in Bologna eine Muskelverletzung. Der genaue Grad der Blessur soll in einer Untersuchung am Montag ermittelt werden. Das Hinspiel gewann Inter dank eines Arnautovic-Tores mit 1:0.

Laut ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel könnte Arnautovic noch länger ausfallen. "Bei Marko wissen wir es noch nicht hundertprozentig, aber wir gehen davon aus, dass er nicht dabei ist", sagte der 56-Jährige am Sonntag in der "Sky"-Sendung "Talk & Tore". Der Kader für die beiden Länderspiele gegen die Slowakei (23. März, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) und die Türkei (26. März, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wird am Montag um 18 Uhr bekanntgegeben.