"Die Maschine kommt ins Rollen"

"Die Maschine kommt ins Rollen" 02.03.2026

"Berhalter!": Whitecaps-Mitspieler crasht Müller-Interview

1:17Nach dem 3:0-Sieg der Vancouver Whitecaps gegen Toronto in der MLS lobt Doppeltorschütze Thomas Müller sein Team. Für den Deutschen kommt die Maschine allmählich ins Rollen.

kicker-Klassiker der Bundesliga
1:30
Ein unvergessener Bodycheck: Abraham räumt Streich ab
kicker-Reportergipfel aus Dortmund
8:52
BVB besteht Charaktertest, aber "es reicht in den Top-Duellen nicht zum Sieg"
Sieben Spiele in der Stadt
1:25
Müller freut sich auf die WM in Vancouver: "Es wird 'buzzing'"
Highlights La Liga
7:52
FC Barcelona
4:1
FC Villarreal
Gala im Video: Lamine Yamal schießt Barca mit Dreierpack zum Sieg
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:20
Bayern gegen Dortmund: Die fünf schönsten Tore
Europa League - RTL-Exklusivstimme
1:56
Undav schießt gegen VAR: "Mehr Fehlentscheidungen als die Schiris selbst"
Highlights Champions League
6:59
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
Kobels Patzer, Pechvogel Bensebaini: Dortmunds dramatisches Aus im Video
"VfB muss sich nicht verstecken"
12:58
Khedira über Titelchancen des VfB, deutsche Fans und Erinnerungen an die Gelbe Wand
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:12
Als Sammer und Klopp aneinandergerieten

NBA-Highlights
1:01
Los Angeles Lakers
128:104
Sacramento Kings
Kleber mit dem Poster: Highlight-Show der Lakers gegen die Kings
Highlights by MagentaSport
4:03
Die deutsche Allzweckwaffe: Die Thiemann-Highlights im Video
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
3:00
Gummersbach läuft heiß: "In Kiel sollten sie die Tornetze kontrollieren"
1:2 nach 1:0 gegen RB Leipzig
0:53
Polzin nach Niederlage bedient: "Fühlt sich beschissen an"
3. Liga by MagentaSport
0:56
Die Mannschaft kommt, die Fans gehen: FCS-Fans gefrustet nach Schlusspfiff
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:49
TSG Hoffenheim II
1:2
TSV 1860 München
Blitzstart, Platzverweis, Aluglück: Löwen klopfen wieder oben an
Spieler sind "mein Ein und Alles"
1:16
Riera zuversichtlich: "Spiel gegen Bayern war das Signal"
Highlights Serie A
6:14
AS Rom
3:3
Juventus Turin
Offener Schlagabtausch: Juve-Joker Gatti trifft die Roma ins Mark
Highlights La Liga
5:58
FC Girona
1:2
Celta Vigo
City-Leihgabe Reis trifft ins eigene Tor: Celta Vigo dreht Spiel bei Girona
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:14
1. FC Schweinfurt 05
2:2
1. FC Saarbrücken
Fehlschuss des Jahres? Baumann lässt Saarbrücken verzweifeln
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:22
ERC Ingolstadt
4:1
Nürnberg Ice Tigers
Highlights von ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers
Nach 0:2 gegen Frankfurt
0:43
Schuster verärgert: "Spiel der verpassten Möglichkeiten"
Match-Clip La Liga
0:45
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:0 durch Vanat in der 35. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:51
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Siegtor in der Nachspielzeit: Doppelpacker Aubameyang lässt OM jubeln
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:11
Füchse Berlin
35:28
Rhein-Neckar Löwen
Füchse Berlin schalten in Crunch-Time gegen Löwen hoch
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:3 durch Gatti in der 90.+3 Minute
Match-Clip Ligue 1
0:57
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Mit dem richtigen Riecher: Aubameyang netzt zum 2:2
Match-Clip La Liga
0:52
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Eigentor zum 1:2 durch Vitor Reis in der 70. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:41
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Marseille - Lyon: Tor zum 1:2 durch Himbert in der 76. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:1 durch Jutgla in der 58. Minute
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:2 durch Boga in der 78. Minute
Match-Clip Serie A
0:41
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:1 durch Malen in der 65. Minute
Highlights by MagentaSport
1:24
"Er ist mein Sohn": Mumbru schwärmt wieder von Kayil

"Liegen gefühlt am Boden"
1:02
Bauer: "Hoffe, dass ich die Mannschaft weiterhin coachen darf"
100 Spiele als Trainer in Stuttgart
0:47
Hoeneß zu VfB-Jubiläum: "Kann gerne so weitergehen"
"Absolut enttäuschende Leistung"
1:53
Baumgart frustriert: "Das sind nicht wir"
Gladbach-Coach lobt Kampfgeist
0:58
Polanski erleichtert: "Wir mussten heute sehr lange das Brett bohren"
Lob an das eigene Team
2:11
Kovac enttäuscht, aber stolz: "Werbung für den deutschen Fußball"
Keine Durchhalteparolen
2:13
Abstieg besiegelt? Schmidt: "Ich lüge keine Menschen an"
Werder-Coach ehrlich
1:11
"Dem Menschen Daniel Thioune tut das heute sehr gut"
St. Pauli überrascht TSG
0:30
Blessin erleichtert: "Das ist der Lohn dieser Arbeit"
Überraschender Rückschlag
1:03
Ilzer nach Pleite gegen St. Pauli: "Werden kein Nervenflattern bekommen"
Leverkusen schlägt spät zu
1:22
Fischer über die Kabine nach dem Spiel: "Jungs sind enttäuscht"
Erneut enttäuschende Vorstellung
0:58
"Habe keine Entschuldigung": Hjulmand über Leistung von Bayer
kicker-Reporter Patrick Kleinmann aus Dortmund
1:17
Das Kribbeln ist zurück: Warum der BVB vor dem Charaktertest steht
Augsburg-Trainer bringt Erfolg zurück
1:04
"Hauptsache, wir können weiterarbeiten": Baum spricht über seine Zukunft
In Augsburg harmlos
1:16
"Haben überperformt": Kwasniok über die brenzlige Kölner Lage
SGE liegt zwei Punkte hinter dem SC
1:54
Riera: "Nicht hier, um irgendjemandem Lektionen zu erteilen"
Freiburg bekommt es mit Genk zu tun
0:51
Schuster über Europa-League-Los: "Bologna hätte uns etwas Arbeit gespart"
"Körper tolerieren Belastung nicht"
1:55
Ständig Kritik an Wolfsburg-Trainern? "Wehre mich, dass das normal ist"
kicker-Reporter Matthias Dersch aus Dortmund
1:54
BVB am Scheideweg: "Noch einmal Spannung oder ganz andere Diskussionen"
Entscheidung im Meisterschaftsrennen?
2:58
"Titel hier, Titel da - nein, das Spiel": Kovac fokussiert sich auf die Bayern

kicker-Klassiker der Bundesliga
1:07
Mit Kovac: Als Bayern das letzte Mal beim BVB verlor
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:28
Vor 20 Jahren: Van der Vaart und der Rückpass ins Nichts
Dortmunds Meisterstück 2011
32:58
Als der BVB mit Vollgasfußball in München gewann
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:57
Traumtor-Geschenke: Als Hoffenheim die Kölner Party crashte
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:13
Hitz und das letzte Torwarttor der Bundesliga
Wiedersehen nach 19 Jahren
0:49
Als Dzekos erstes Bundesliga-Tor Sander den Job kostete
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:16
Als Feldspieler Tarnat ins Bayern-Tor musste und den Sieg rettete
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:15
Goldenes Händchen: Klopp und ein doppelt historischer Sieg
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:21
Der fast schon zu kitschige Abschied von "Robbery"
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:57
Petrics kurioser Jubel mit zwei Trikots, für den er dennoch Gelb sah
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:49
Das Traumtor, mit dem Diego sich für Kahns Rempler revanchierte
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:50
Juan Arangos Traumtor: Ein junger Trapp kann nur staunen
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:07
Volley im Liegen: Nicolai Müllers spektakuläres Tor gegen den BVB
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:16
Luca Toni in der Nachspielzeit: Als Bayern Hoffenheim bremste
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:12
Auf Einladung von Alaba: Volland und das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:00
Rosickys Gala: Noch schöner als sein erstes Tor war sein Pass auf Amoroso
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:47
Ein Skorpion-Kick für die Ewigkeit: Lazaros Tor des Jahres 2020
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:08
Zaubermeister Atouba: Als der HSV gegen Bayern noch Spaß hatte

Highlights DFB-Pokal
5:11
Bayern München
2:0
RB Leipzig
Luis Diaz verwertet Olises Traumpass: Der Bayern-Sieg im Video
Highlights DFB-Pokal
6:07
Hertha BSC
4:5
SC Freiburg
Trotz Reeses Traumtor: Hertha verliert Elfmeter-Krimi gegen Freiburg
DFB-Pokal - Highlights
5:42
Holstein Kiel
0:3
VfB Stuttgart
Karazors kurioser Schlusspunkt: Stuttgart erreicht Pokal-Halbfinale
DFB-Pokal - Highlights
5:59
Bayer 04 Leverkusen
3:0
FC St. Pauli
Herrliche Hereingabe, Schick steht goldrichtig: Leverkusen bucht Halbfinal-Ticket

Gegen Real nun erneut gesperrt
1:15
Gegen Bayern: Als sich der gesperrte Mourinho in die Kabine mogelte
Champions-League-Vorrunde 2004
1:15
Adriano wirbelt gegen Werder: Ein unwiderstehlicher Doppelpack
Dreierpack beim Kantersieg
1:35
Ein Tor schöner als das andere: Als Adeyemi gegen Celtic aufdrehte
Im CL-Finale 2024
1:14
Füllkrug und der Pfostentreffer, der BVB-Fans das Herz brach
Klares Abseitstor gegen BVB
1:38
Als sich Mbappé Deutschland mit einem Doppelpack vorstellte
Legendärer Spielabbruch in Istanbul
1:34
Matsch, Schnee und Spielabbruch: Sneijder triumphiert im Chaos
Als der BVB den CL-Titel holte
1:43
Rickens legendärer Lupfer: 16 Sekunden für die Ewigkeit
Nedved mit Traumtor
1:31
Selbst Zidane war ratlos: Als Juve die Galaktischen entzauberte
Traumtor gegen Galatasaray
0:57
War das das schönste Champions-League-Tor von Marco Reus?
"Joga Bonito" in Reinform
2:00
So ein Tor gab's davor noch nie: Ronaldinhos legendärer Geniestreich für Barca
Janckers Seitfallzieher reicht nicht
1:39
Als Anelka das Münchner Olympiastadion verstummen ließ
Die PSV schockt die Bayern
1:49
Jeremies und die Rote Karte, die einen Tumult auslöste
Siegtor in letzter Sekunde
1:37
Olic und das Tor, mit dem sich Bayern in Europa zurückmeldete
Das perfekte Bewerbungsschreiben
1:39
Ein-Mann-Aufholjagd für den BVB: Als Hakimi Inter abschoss
Das Tor zum CL-Finale 2002
1:28
Als Neuvilles Traumtor Leverkusens historischen Finaleinzug sicherte
Kann man schöner treffen?
1:23
Was für ein Tor: Als Perisics Volleyhammer ganz Dortmund beben ließ
Offener Schlagabtausch gegen Ajax
1:17
Heftiger Karatekick: Als Müller seine einzige Rote Karte sah
Sinnbild gegen Manchester City
1:23
Über 90 Pässe und ein Frustfoul: Als Bayern Man City vorführte
Spektakuläre One-Man-Show
1:22
Die Paraden, die Neuer weltberühmt machten
"Die größten Rabauken im Fußball"
1:24
"Yellow card for this?!": Als Müllers lautstarke Beschwerde im TV zu hören war
Zidane, Raul & Co. blamiert
1:39
Das Hackentor, das die Galaktischen rauswarf

Am Ende fehlen 9,9 Sekunden
2:13
Enttäuschter Horn: "Bei Olympia ist ein 4. Platz nichts mehr wert"
Deutscher Dreifachsieg
1:58
"Gibt nichts Schöneres": Lochner und Fleischhauer über ihr Bob-Gold
Reporter Sebastian Groß berichtet
1:22
"Alles andere als zufriedenstellend": Woran es beim DEB-Team hakt
"Das macht ja Spaß"
2:25
Tanzeinlage und Champagnerregen: Skeleton-Teams feiern Medaillen
Nach schwerem Sturz
1:23
"Langen Weg vor mir": Vonn gibt Update aus dem Krankenhaus
"Da kamen mir Tränen"
2:09
"Hatte das Gefühl, es wird nicht reichen": Deutsche Skeletonfahrer dürfen jubeln
"Fühle mich sehr frustriert"
0:47
Heraskevych bedauert: "Diskriminierende Entscheidung des IOC"
Geniales Team-Interview
2:11
"Reiß die Hütte ab": Deutsche Rodler in Partystimmung
Nach Ausschluss des Skeletoni
1:47
Unter Tränen: Emotionales Interview von IOC-Chefin Coventry
Nach Ausschluss
1:38
Eitbergers emotionale Worte zu Heraskewytsch: "Hatten selbst Flüchtlinge zuhause"
Ukrainer von den Spielen ausgeschlossen
1:01
"Ich wollte keinen Widerstand zeigen": Heraskevych über Helm-Aktion
Drei Deutsche in den Top 10
1:22
Hettich-Walz glaubt an Medaille in der Staffel: "Wir sind gut in Form"
Platz vier im Einzel über 15 Kilometer
1:45
Bei Voigt überwiegt der Stolz: "Besser hätte es nicht laufen können"
Draisaitl als neuer Kapitän
1:46
Sturm: "Ist mir egal, wer da einen Buchstaben auf dem Trikot trägt"
Im Training geblufft
2:13
"Die schnellste Rakete gebastelt": Taubitz dankt Mechaniker
Erste Skirennläuferin aus Südafrika
2:09
Markthaler schreibt Olympia-Geschichte: "Wahnsinnig aufregend"
Medaillenhoffnung im Slalom?
0:56
Straßer: "Einer geht nach Hause und denkt, er ist der Größte"
Olympisches Gold im Rodeln
0:49
Taubitz: "Habe schon in der letzten Kurve angefangen zu weinen"

Highlights Champions League
7:04
Juventus Turin
3:2
Galatasaray SK
Juve-Drama im Video: Osimhen lässt Traum vom Comeback platzen
Highlights Champions League
5:44
Real Madrid
2:1
Benfica Lissabon
Tanzender Vinicius Junior als Matchwinner: Real schlägt Benfica
Match-Clip Champions League
0:55
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Schlotterbeck guckt ungläubig: Drei Platzverweise in einer Szene
Highlights Champions League
5:28
Paris St. Germain
2:2
AS Monaco
Monaco verpasst in Unterzahl Lucky Punch - PSG steht im Achtelfinale
Match-Clip Champions League
3:03
Juventus Turin
:
Galatasaray SK
Ärger und Unglaube: Juve kassiert umstrittene Rote Karte
Match-Clip Champions League
0:42
Real Madrid
:
Benfica Lissabon
Jubel an der Eckfahne: Vinicius Junior trifft und tanzt
Match-Clip Champions League
0:40
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Herrlicher Schlenzer: Adeyemi bringt BVB zurück ins Spiel
Match-Clip Champions League
0:37
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Bensebaini legt unfreiwillig auf: BVB früh im Rückstand
Highlights Champions League
6:29
Inter Mailand
1:2
FK Bodö/Glimt
Akanji-Fehlpass leitet Inter-Blamage ein: Bodö sensationell weiter
Highlights Champions League
5:58
Atletico Madrid
4:1
Club Brügge
Sörloth-Dreierpack im Video: Atletico zerlegt mutiges Brügge mit 4:1
Match-Clip Champions League
0:29
Atletico Madrid
:
Club Brügge
Spektakulärer Reflex: Diese Oblak-Parade erinnert an Neuer
Highlights Champions League
6:03
Newcastle United
3:2
Qarabag Agdam
Joelinton vollendet Blitz-Doppelschlag: Newcastle ohne Probleme gegen Qarabag
Match-Clip Champions League
0:32
Inter Mailand
:
FK Bodö/Glimt
Katastrophaler Ballverlust: Akanjis Fehlpass fliegt Inter um die Ohren
Match-Clip Champions League
0:52
Atletico Madrid
:
Club Brügge
Sörloth aus der Drehung: Mignolet patzt folgenschwer
Match-Clip Champions League
0:37
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Ansatzlos in den Winkel: Vinicius Juniors Traumtor gegen Benfica
Match-Clip Champions League
4:22
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Große Aufregung: Wurde Vinicius Junior hier rassistisch beleidigt?
Match-Clip Champions League
0:31
Olympiakos Piräus
:
Bayer 04 Leverkusen
Schick schraubt sich hoch: Doppelpack bringt Leverkusen in Front
Highlights Champions League
6:10
FK Bodö/Glimt
3:1
Inter Mailand
Hacken-Assist zum Auftakt: Inter blamiert sich bei Bodö/Glimt
Highlights Champions League
8:14
Club Brügge
3:3
Atletico Madrid
Offener Schlagabtausch: Brügge und Tresoldi ärgern Atletico

Match-Clip La Liga
0:45
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:0 durch Vanat in der 35. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:51
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Siegtor in der Nachspielzeit: Doppelpacker Aubameyang lässt OM jubeln
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:3 durch Gatti in der 90.+3 Minute
Match-Clip Ligue 1
0:57
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Mit dem richtigen Riecher: Aubameyang netzt zum 2:2
Match-Clip La Liga
0:52
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Eigentor zum 1:2 durch Vitor Reis in der 70. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:41
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Marseille - Lyon: Tor zum 1:2 durch Himbert in der 76. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:1 durch Jutgla in der 58. Minute
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:2 durch Boga in der 78. Minute
Match-Clip Serie A
0:41
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:1 durch Malen in der 65. Minute
Match-Clip Serie A
0:56
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 2:1 durch Ndicka in der 54. Minute
Match-Clip Serie A
0:53
AS Rom
:
Juventus Turin
"Wirst du denn verrückt": Conceicao sorgt per Traumtor für Juve-Ausgleich
Match-Clip La Liga
0:56
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:0 durch Vanat in der 35. Minute
Match-Clip Serie A
1:00
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 1:0 durch Wesley in der 39. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:56
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Marseille - Lyon: Tor zum 0:1 durch Tolisso in der 3. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
BET - Sevilla: Tor in der 85. Minute
Match-Clip La Liga
0:46
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
Betis - FC Sevilla: Tor zum 2:1 durch Sanchez in der 62. Minute
Match-Clip Serie A
1:08
FC Turin
:
Lazio Rom
Torino - Lazio: Tor zum 2:0 durch Zapata in der 53. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:33
Lille OSC
:
FC Nantes
Lille - Nantes: Tor zum 1:0 durch Ngoy in der 90.+4 Minute
Match-Clip La Liga
0:30
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
Betis - FC Sevilla: Tor zum 2:0 durch Fidalgo in der 37. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
Betis - FC Sevilla: Tor zum 1:0 durch Antony in der 16. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:31
FC Metz
:
Stade Brest
Metz - Brest: Tor zum 0:1 durch Ajorque in der 69. Minute
Match-Clip Serie A
1:02
FC Turin
:
Lazio Rom
Torino - Lazio: Tor zum 1:0 durch Simeone in der 21. Minute

Highlights La Liga
5:15
Rayo Vallecano
1:1
Athletic Bilbao
Technisch anspruchsvoller Volley: Williams schießt Bilbao zum Remis
Highlights La Liga
6:00
Deportivo Alaves
2:2
FC Girona
2:2 in der 89. Minute: Spätes Kopfballtor schockt Girona
Highlights La Liga
5:18
FC Barcelona
3:0
UD Levante
Blitzstart, Direktabnahme, Distanzknaller: Barca fertigt Levante ab

Highlights Serie A
6:02
US Cremonese
0:2
AC Mailand
In 90. und 90.+4: Milan müht sich zum Sieg gegen Cremonese
Highlights Serie A
5:39
Inter Mailand
2:0
CFC Genua 1893
Eine Traum-Kombination und Calhanoglu: Inter-Sieg im Video
Highlights Serie A
5:42
Hellas Verona
1:2
SSC Neapel
Jubelsturm in der 96. Minute: Lukaku schießt Napoli zum Sieg
Highlights Serie A
5:44
Como 1907
3:1
US Lecce
Flugshow von Kempf: Como feiert souveränen Heimerfolg
Highlights Serie A
5:46
FC Bologna
1:0
Udinese Calcio
Auch Okoye kann es nicht verhindern: VAR-Eingriff bringt Bologna den Sieg
Highlights Serie A
5:59
AC Florenz
1:0
Pisa Sporting Club
Wer sonst? Kean steht richtig und schießt Fiorentina zum Sieg
Highlights Serie A
5:43
AC Mailand
0:1
Parma Calcio
Schwerer Zusammenprall nach Rabona-Flanke, später Siegtreffer: Parma schlägt Milan
Highlights Serie A
5:59
Cagliari Calcio
0:0
Lazio Rom
Späte Großchance: Lazio verpasst den Lucky Punch um Zentimeter
Highlights Serie A
5:18
Juventus Turin
0:2
Como 1907
Torwartfehler und Gegentor nach eigener Ecke: Juve schenkt Como den Sieg

Highlights Ligue 1
6:00
AS Monaco
2:0
Angers SCO
Adingra findet die kleinste Lücke: Monaco erarbeitet sich den Sieg
Highlights Ligue 1
5:37
Stade Rennes
1:0
FC Toulouse
Mit dem Rücken zum Tor: Kopfball-Bogenlampe sorgt für Rennes-Sieg
Highlights Ligue 1
5:23
Paris St. Germain
3:0
FC Metz
Abseitsfalle ausgehebelt: PSG bestraft mutiges Metz eiskalt
Highlights Ligue 1
6:00
FC Toulouse
1:1
FC Paris
Trapp stinksauer: Paris FC verspielt Führung in Toulouse
Highlights Lens - Monaco
5:06
RC Lens
2:3
AS Monaco
Aus 0:2 wird 3:2 in elf Minuten: Monaco mit tollem Comeback in Lens

Nach CL-Aus in Bergamo
2:01
"Sehr schwache Leistung von uns": Kehl extrem enttäuscht
Unverständnis auch für Rote Karte
1:19
Kovac ratlos: "Weiß nicht mehr, was ein Elfmeter ist"
"Falsche Entscheidung getroffen"
2:01
Kobel über seinen Patzer: "Braucht man nicht viel analysieren"
Brasilianer "noch wichtiger"
1:04
Arbeloa lobt Vinicius Junior und gibt Update zu Mbappé
Rückstand zur Pause
0:42
Kvaratskhelia: Halbzeitansprache von Enrique war "sehr wichtig"
Nach Sieg in Mailand
0:48
Kabinenparty im San Siro: So feiert Bodö/Glimt die Sensation gegen Inter
Probleme mit der neuen Rolle
0:36
Woltemade? Howe: "Glaube nicht, dass es Nicks Schuld war"
Bayern oder Arsenal?
2:07
Rolfes will kein deutsches Duell: "Power der Premier League ist groß"
Bayer steht im CL-Achtelfinale
1:35
Hjulmand wünscht sich Abwechslung: "Vier Spiele gegen Bayern ..."
Inter überraschend raus
0:52
Chivu erklärt Ausscheiden: "Haben die Fassung verloren"
Wunschlos im Achtelfinale?
1:22
Arsenal? Blaswich: "Über die Bayern freuen wir uns genauso"
Unzufriedene Bayer-Profis
1:53
Hofmann kritisch: "Das muss man jetzt auch deutlich sagen"

Lions-Star
0:26
St. Brown mit großer Ansage vor Munich Game
Lions im Deutschland-Spiel
1:17
60 Tickets für die Mama: Amon-Ra St. Brown über das Deutschland-Spiel
Nach Super-Bowl-Sieg im Locker Room
0:52
Seahawks-GM betont die fundamentale Bedeutung von Witherspoon und Smith-Njigba
Seattle im Ausnahmezustand
1:17
Party-Ekstase: Eine Million Fans feiern Seahawks
QB der Patriots
0:48
Maye: "Wir waren nicht auf unserem Niveau"
Head Coach im Freudentaumel
1:13
Super Bowl LX: Macdonald schwärmt vom Weg der Seahawks
Running Back der Seahawks
0:24
Vom Karriere-Aus zum Super-Bowl-MVP: Walker III
Seahawks-QB überrascht die Liga
2:30
Sam Darnold: "Das Comeback-Kid"
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 7
7:14
Was für Bilder: So wurde in der Seahawks-Kabine gefeiert
Smith-Njigba crasht Interviewrunde
2:11
Darnold witzelt: "Möchte den Medien meine weiche Seite nicht zeigen"
Bereits den Super Bowl LVI gewonnen
0:44
Kupp: "Eines der schönsten Jahre, das ich je hatte"
Eklat um Hall of Fame
2:25
Legende! Das machte Head Coach Belichick so besonders
St. Brown, Mayfield, Hill und mehr
2:24
Wer gewinnt den Super Bowl? Das tippen die NFL-Stars
Im ausführlichen Video-Interview
19:55
Alexander Steinforth über den Super Bowl und die NFL Deutschland
Über Mentor und Gegner
2:43
Rookie und Schlüsselspieler: Grey Zabel
Patriots Defensive Tackle
1:26
Milton Williams über die Rolle im Herzen der Defense
Vor dem Super Bowl
1:04
Jaxon Smith-Njigba über Auszeichnung, Seattle und Super Bowl
Video-Interview
2:08
KaVontae Turpin: Von den Wroclaw Panthers zum All-Pro in der NFL
Vor dem Super Bowl
8:56
Seahawks-Legende Cliff Avril über Legion of Boom und Seattle-Defense
Cooper Dejean wählt aus
0:40
Wer sind die drei am schwierigsten zu deckenden Receiver in der NFL?
Doch ein Hund im Kampf
0:45
Brady: "Freue mich riesig für die Patriots"
Ex-Fußballer vor Ort
0:34
Pizarro drückt Seahawks beim Super Bowl die Daumen
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 5
2:57
Weidenfeller-Interview und Patriots-Training: Der kicker beim Super Bowl LX
Seahawks-Star vor Super Bowl
0:38
Smith-Njigba richtet Botschaft an deutsche Wide Receiver
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 4
3:59
Einmal rutschen mit der Feuerwehr: Der kicker beim Super Bowl LX

Behind the kicker
1:49
Nicolai Remberg, bist du einer für die Nationalmannschaft?
Interviewformat "Behind the kicker"
25:17
"Ich bin kein Systemanpasser": Kwasniok über Meinungsfreiheit und Kölns Zukunft
"Behind the kicker"
4:10
Pokalsieg oder WM mit Italien? Grifo in der Schnellfragerunde
"Behind the kicker"
3:09
"Jetzt dreht er durch": Hrubeschs Anekdoten zu seiner Bundestrainer-Zeit
"Behind the kicker"
5:10
Grifo offen: "Tim Wiese hat mir viel beigebracht"
HSV-Profi mit lustiger Anekdote
2:32
Remberg: "Miro und ich haben uns durchgehend beleidigt"
"Behind the kicker"
2:01
"Was soll das?": Warum dem Frauenfußball Unrecht getan wird
Behind the kicker
Irvine im großen Interview: "Hürzeler stand hinter dem DJ-Pult"

Kader ist das Thema und nicht der Trainer
3:03
"Hertha-Saison liegt schon Ende Februar wieder in Trümmern"
Reporter Toni Lieto ordnet ein
2:21
"Er ist viel zu gut für die 2. Liga": Wie Dzeko Schalke verzaubert
kicker-Reporter Toni Lieto vor Ort
2:09
"In dieser Form ist Schalke schwer aufzuhalten"
Wiedersehen nach 19 Jahren
0:49
Als Dzekos erstes Bundesliga-Tor Sander den Job kostete
Falsche Erwartungshaltung
3:37
"Hört mir bitte auf": Sander redet sich in Rage
Aktuell kleines Trainerteam
2:13
Klose fordert Verstärkung: "Wir sind unterbesetzt"
FCN-Trainer erklärt Vertragsverlängerung
2:23
Klose: "Es ist nicht alles optimal gelaufen, das wissen wir auch"
kicker-Reporter Toni Lieto berichtet
3:08
"Die Stabilität ist flöten gegangen": Die Gründe für die Schalke-Krise
Reporter Toni Lieto auf Schalke
1:38
"Das darf Schalke nicht passieren": Dzeko-Rekord, trotzdem lange Gesichter
Stürmer zurück bei Königsblau
1:49
"Schalke hält es für einen Vorwand": Darum platzte der Sylla-Deal
Reporter Moritz Kreilinger über Transferoffensive
3:23
"Berisha ist die große Hoffnung des 1. FC Kaiserslautern"

3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:56
MSV Duisburg
1:1
TSV Havelse
Per Grätsche auf der Linie geklärt: Havelse bestraft MSV-Chancenwucher
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:22
SV Waldhof Mannheim
2:1
Alemannia Aachen
Waldhof-Joker zündet, Rote Karten in den Katakomben: Waldhof siegt gegen Aachen
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:02
Energie Cottbus
0:0
SC Verl
Cigerci jagt den Ball in die Wolken: Cottbus verpasst den Heimsieg
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
6:37
"So eine Beziehung gibt es selten": Taz und Wollitz im Doppel-Interview
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
3:29
Ist Bier erlaubt? Schultz: "Für das Trainerteam auf jeden Fall"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:16
Jahn Regensburg
1:1
SSV Ulm 1846 Fußball
Erst Chancenwucher, dann Beinahe-Pleite: Latte rettet für den Jahn
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:46
Wimmer über Chancenwucher: "Dann wird man irgendwann bestraft"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:28
Erzgebirge Aue
1:3
VfL Osnabrück
Aue-Blackout leitet ein: Osnabrück eilt weiter von Sieg zu Sieg
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:39
SV Wehen Wiesbaden
2:1
FC Ingolstadt 04
Ingolstadt verzweifelt: Lucky Punch durch Gözüsirin in der letzten Aktion
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:51
Willig scherzt nach Pleite des VfB II: "Vielleicht das falsche Hotel"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
4:45
Dotchev glaubt an den Klassenerhalt: "Wir kämpfen bis zum Schluss"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:35
Brinkmann nach Big Points: "Schönes Spektakel für die Zuschauer"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:38
Hansa Rostock
3:2
Rot-Weiss Essen
RWE-Comeback wird gekontert: Rostock schlägt durch Holten zurück
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:59
"Uns fehlt die innere Ruhe": Koschinat über die Gründe der RWE-Pleite
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:39
Dabrowski nach Aue-Pleite kämpferisch: "Aufgeben ist keine Option"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:41
FC Viktoria Köln
2:0
VfB Stuttgart II
VfB II lädt Viktoria ein: Sponsel schlägt zielgenau zu
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:42
Kauczinski: "Rennen der Zeit und den Punkten hinterher"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:49
TSG Hoffenheim II
1:3
FC Viktoria Köln
Tor und Assist: Joker Sachse sticht sofort
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:21
Erzgebirge Aue
1:2
Energie Cottbus
15-minütige Spielunterbrechung, Borgmanns goldener Treffer: Energie springt an die Spitze
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:04
TSV 1860 München
1:0
Hansa Rostock
Umstrittener Handelfmeter genügt: 1860 siegt gegen Rostock
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:58
Kauczinski: "Es geht nicht um träumen, es geht um harte Arbeit"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:20
SSV Ulm 1846 Fußball
1:1
1. FC Saarbrücken
Böser Fehlgriff: Saarbrücken-Keeper schenkt Ulm den Ausgleich

Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:23
SC DHfK Leipzig
28:35
Bergischer HC
Rudeck der Rückhalt beim BHC-Sieg in Leipzig
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:16
TSV Hannover-Burgdorf
22:28
Frisch Auf Göppingen
TSV Hannover-Burgdorf läuft sich an Göppinger Deckung fest
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
4:26
THW Kiel
26:34
VfL Gummersbach
Gummersbach feiert: Kuzmanovic entnervt den THW Kiel
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:54
MT Melsungen
23:34
SC Magdeburg
SC Magdeburg hängt Melsungen mit Siebener-Serie ab
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:43
ThSV Eisenach
25:25
HC Erlangen
HC Erlangen vergibt Chance auf Sieg in Eisenach mit letztem Wurf
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:58
SG Flensburg-Handewitt
35:31
HSG Wetzlar
Wetzlar kann weiter nicht in Flensburg gewinnen
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:26
TBV Lemgo Lippe
39:32
Handball Sport Verein Hamburg
Suton führt Lemgo zum Sieg gegen Hamburg
Highlights European League
3:01
Bidasoa Irun
32:37
THW Kiel
THW Kiel mit Arbeitssieg in Irun
Video-Highlights European League
5:06
SG Flensburg-Handewitt
40:35
Montpellier HB
SG Flensburg-Handewitt mit 40 Treffern gegen Montpellier
Krimis, Nordsiege im Süden, SCM-Verlängerungen
6:52
Dyn Video-Rückblick: Das war Spieltag 22 der Handball-Bundesliga
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
3:24
Hanning überzeugt: HBL mit Zwei-Klassen-Gesellschaft
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:36
Bergischer HC
28:35
Füchse Berlin
Füchse Berlin: Erst Blitzstart, dann Arbeitssieg beim BHC
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:13
TVB 1898 Stuttgart
35:34
TSV Hannover-Burgdorf
TVB Stuttgart: Häfner trumpft gegen Ex-Klub Hannover auf
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:01
SC Magdeburg
38:21
TSV GWD Minden
SC Magdeburg überrollt GWD Minden
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:18
HC Erlangen
29:34
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg findet beim HC Erlangen in die Erfolgsspur
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
5:59
Frisch Auf Göppingen
24:28
THW Kiel
Kieler Deckung ebnet in Göppingen den Weg zum Sieg
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:39
Rhein-Neckar Löwen
32:30
TBV Lemgo Lippe
Löwen-Aufholjagd: Sandell und Späth bringen Lemgo zu Fall
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
4:32
HSG Wetzlar
26:26
SC DHfK Leipzig
Ebner führt Leipzig mit 16 Paraden zu Punkt in Wetzlar
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:12
VfL Gummersbach
35:27
ThSV Eisenach
Schluroff führt VfL Gummersbach zu Heimsieg gegen Eisenach
Video-Highlights
4:44
Dinamo Bukarest
21:27
Füchse Berlin
Füchse Berlin lösen in Bukarest das Viertelfinal-Ticket
Video-Highlights European League
3:01
MT Melsungen
33:29
IFK Kristianstad
17 Paraden: Simic führt MT Melsungen zum Sieg über Kristianstad
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
2:16
"Ein geiler Transfer": Was der Dujshebaev-Wechsel für die Bundesliga bedeutet
Dyn Rückblick
7:53
Im Video: Das war der 21. Spieltag der Handball-Bundesliga

Eishockey - Highlights by MagentaSport
4:44
EHC Red Bull München
0:1
Kölner Haie
Juvonen feiert Shutout: Köln gewinnt die Hauptrunde
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:16
Adler Mannheim
2:3
Straubing Tigers
Highlights von Adler Mannheim - Straubing Tigers
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:27
Iserlohn Roosters
4:2
Augsburger Panther
Highlights von Iserlohn Roosters - Augsburger Panther
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:46
Schw. Wild Wings
2:5
Dresdner Eislöwen
Highlights von Schw. Wild Wings - Dresdner Eislöwen
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:45
Löwen Frankfurt
3:2
Grizzlys Wolfsburg
Highlights von Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg
Eishockey - Highlights by MagentaSport
4:59
Eisbären Berlin
1:3
Fischtown Pinguins
Siebte Niederlage in Serie: Eisbären unterliegen Angstgegner
Niederlagenserie beendet
0:55
Meier trifft gegen die Blues und wird First Star der Partie
Scorerpunkt Nummer 18
0:54
Kurashev assistiert bei einem spektakulären Sharks-Sieg
Die endgültige Entscheidung
0:39
Hischier erzielt sein 20. Saisontor per Empty Netter
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:30
Kölner Haie
6:3
ERC Ingolstadt
Highlights von Kölner Haie - ERC Ingolstadt
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:05
Fischtown Pinguins
1:2
Adler Mannheim
Highlights von Fischtown