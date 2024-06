Bergischer HC will wirtschaftliche "Entwicklung ungebremst weiter vorantreiben"

So schwach das sportliche Abschneiden in der vergangenen Saison mit dem Abstieg in die 2. Handball-Bundesliga war, desto erfolgreicher scheint die Spielzeit für die Bergischen Löwen auf dem wirtschaftlichen Feld gelaufen zu sein.

Die BHC-Geschäftsführer Philipp Tychy und Jörg Föste geben einen Einblick in die wirtschaftliche Situation des Klubs. IMAGO/Nordphoto