Bergischer HC vor Endspiel um den Klassenerhalt

Während der dritte Tabellenplatz für die SG Flensburg-Handewitt so gut wie sicher ist, geht es für den Bergischen HC im letzten Spiel der Saison noch um alles: Durch den sensationellen 30:29-Sieg bei den Füchsen Berlin am vergangenen Donnerstag haben sich die Löwen ein Endspiel um den Klassenerhalt erarbeitet: Mit einem Sieg gegen die Flensburger ist der Sprung auf den 16. Platz noch möglich - allerdings nur mit Schützenhilfe.

"Wir sind stolz darauf, den Füchsen ihre erste Heimniederlage beigebracht zu haben. Vor allem aber auf die gezeigte Leistung", herrscht vor dem letzten Spiel der Saison eine gute Stimmung beim Bergischen HC. Markus Pütz aus dem BHC-Trainertrio betont in einer Pressemeldung des Vereins: "Nach dem Sieg in Berlin ist eine große Vorfreude auf das Spiel am Sonntag spürbar."

Mit einem Sieg gegen Flensburg kann man den HC Erlangen noch vom 16. Platz verdrängen und somit noch das rettende Ufer erreichen. Gegen den amtierenden Europapokalsieger ist das allerdings eine Mammutsaufgabe. Dennoch zeigt sich Pütz selbstbewusst: "Wenn wir das Niveau halten und voll fokussiert bei der Sache sind, wird es für Flensburg schwer, uns zu schlagen", zeigt sich Pütz selbstbewusst.

Ausgangslage vor dem 34. Spieltag

Pl Verein Sp Tore TD Punkte 16 HC Erlangen 33 878:945 -67 22:44 17 Bergischer HC 33 935:1007 -72 20:46 18 HBW Balingen-Weilstetten 33 866:1001 -135 11:55

Allein ein Sieg gegen die SG reicht allerdings nicht, um Erlangen noch zu überholen: Die Oberfranken müssen ihr Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf zeitgleich verlieren. Tritt das ein, wären der BHC und der HCE punktgleich. In diesem Fall wäre die Tordifferenz entscheidend.

HBL-Ordnung zur Tabellenermittlung:

Nach Abschluss der Meisterschaftsspiele entscheidet über die Tabellenplatzierung bei Punktgleichheit (Pluspunkte) die bessere Tordifferenz. Erst wenn auch diese gleich ist, entscheiden die Ergebnisse der von den betreffenden Mannschaften während der Spielsaison gegeneinander ausgetragenen Spiele (direkter Vergleich). Bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz innerhalb des direkten Vergleichs entscheidet die höhere Zahl der auswärts geworfenen Tore (§ 44, Abs. 1 c SpO). Sollte auch dann keine Entscheidung über die Platzierung möglich sein, sind Entscheidungsspiele gemäß § 44 SpO anzusetzen, die bis zum Beginn der nächsten Spielsaison durchgeführt sein müssen.

Aktuell liegt Erlangen mit fünf Treffern vorne. Es würde also reichen, wenn der BHC beispielsweise mit einem Tor gegen Flensburg gewinnen, während Erlangen mit vier Treffern in Hannover verliert. Dann wäre die Tordifferenz identisch und der direkte Vergleich würde den Ausschlag geben. Das Hinspiel haben die Bergischen Löwen im September auswärts mit 27:28 knapp verloren, im Rückspiel im April allerdings 28:25 gewonnen. Somit hätte der Bergische HC diesen Vergleich mit zwei Toren gewonnen und könnte den Ligaverbleib feiern.

Platz drei festigen

Während für den Bergische HC also noch alles auf dem Spiel steht, kann die SG Flensburg-Handewitt lediglich noch auf den vierten Tabellenplatz abrutschen. Derzeit liegt man zwei Punkte und 14 Tore vor dem THW Kiel, der zeitgleich bei der MT Melsungen spielt.

Doch Trainer Nicolej Krickau stellt klar: "Wir wollen gewinnen und nicht über das bessere Torverhältnis Dritter werden". In einer Pressemeldung des Vereins heißt es: "Die SG möchte sportlich nichts anbrennen lassen und will einen guten Abschluss vor der siebenwöchigen Sommerpause."