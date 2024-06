Bergischer HC setzt auf Trainer-Duo

Im Rahmen einer großen Pressekonferenz hat der Bergische HC zu vielen Fragen Stellung genommen - u.a. hat der Tabellen-17. der abgelaufenen Bundesliga-Saison bekanntgegeben, dass er in der kommenden Spielzeit auf ein Trainer-Duo setzen möchte.

Arnor Thor Gunnarsson und Markus Pütz werden in der kommenden Saison als Duo den Bergischen HC coachen. Fabian Gutbrod, der bis dato neben Gunnarsson und Pütz ein Teil des Interimstrios war, das auf Jamal Naji folgte, rückt auf die Position des Sportlichen Leiters. Gunnarsson und Pütz haben jeweils Zweijahresverträge bekommen, teilte der BHC am heutigen Mittwoch (5. Juni) mit.

"Beide werden als echtes, gleichberechtigtes Trainerduo unsere sportlichen Geschicke leiten. Wir müssen wieder zu unserer Identität zurück, die wir in der vergangenen Spielzeit verloren haben und hatten das Glück, dass wir in den vergangenen Wochen die Wirkung ihrer Arbeit beobachten konnten. So war es die leichteste Entscheidung, Arnor und Markus als die für uns nun beste Lösung anzusehen", so Geschäftsführer Jörg Föste.

Pütz: "Knallharte Analyse hat begonnen"

Markus Pütz: "Für uns war es sofort klar, dass wir dem Verein, dem wir beide seit mehr als zehn Jahren angehören, sofort und auch in Zukunft helfen können." Er betonte: "Es gilt wieder einiges zurückzugewinnen, was wir in letzter Zeit haben vermissen lassen. Unsere knallharte Analyse hat bereits begonnen und wir haben schon erste Themen auf den Prüfstand gestellt. Wir sind uns sicher, dass der Weg des BHC zukünftig wieder nach oben führen wird. Dafür werden wir alles investieren."

"Wir haben in den letzten sieben Wochen absolut harmonisch - auch mit der Mannschaft - zusammengearbeitet und freuen uns auf die nächsten Jahre mit dem Bergischen HC", fügte Arnor Thor Gunnarsson hinzu.

Föste über Gutbrod: "War ein Crashkurs für Fabian"

"Die Position des Sportlichen Leiters wird neu besetzt durch Fabian Gutbrod. Wir haben da bereits zu Jahresbeginn gesprochen und die Staffelübergabe geplant und geschaut, was zum Rüstzeug gehört", erklärte Föste zur Rolle Gutbrods. "Jetzt war es in den letzten sechs Wochen eher ein Crashkurs für Fabian, was aber auch sein Gutes hatte, er schnell lernen konnte und musste und so bereits voll eingetaucht ist. Er hat sich bereits fachlich bewiesen und was viel Wichtiger ist, tut dies alles mit einem BHC-Herz."

Fabian Gutbrod: „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als Jörg und Philipp (Anm. d. Red.: Tychy) mit der Idee zu mir kamen, da ich viele Jahre hier als Spieler war und viel miterleben durfte. Natürlich habe ich auch schon in dieser Saison wahrgenommen, dass einige Dinge nicht so laufen, wie sie hätten laufen sollen. Gemeinsam, wie wir hier alle sitzen, werden wir uns der Aufgabe annehmen, um zu der BHC-Identität wieder zurückzukommen. Ich selbst versuche so gut es geht die Spieler zu identifizieren, die ein Stück dazu beitragen können.“