Bergischer HC schnappt sich Bundesligatrainerin

Zum Ende der Saison wird Kerstin Reckenthäler den Erstligisten HSV Solingen-Gräfrath verlassen. Die Cheftrainerin wird ab der kommenden Saison die Damen-Mannschaft des Bergischen HC übernehmen, die aktuell in der 3. Liga spielt.

"Ich bin stolz auf die Mannschaft und was wir hier zusammen erreicht haben", wird Kerstin Reckenthäler, die hauptberuflich als Lehrerin tätig ist, in der offiziellen Meldung des Bundesligisten zitiert. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Doppelbelastung aus Handball-Bundesliga und Beruf kann man sicherlich nicht ewig machen. Ich werde immer gerne an die Zeit beim HSV Solingen-Gräfrath zurückdenken. Mein Weg mit dem HSV ist auch noch nicht zu Ende. Zusammen mit der Mannschaft haben wir noch das Ziel Klassenerhalt vor Augen und ich werde alles dafür tun, dieses Ziel auch zu erreichen.



Im Oktober 2018 wechselte die ehemalige Nationalspielerin vom TSV Bayer Leverkusen in die Klingenstadt. Seit über fünf Jahren leitet Kerstin Reckenthäler das Training der 1. Damen und hat aus der Mannschaft ein Spitzenteam geformt. Ihre größten Erfolge sind der Aufstieg 2019 in die 2. Handball-Bundesliga und 2023 der Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga.



Nach über fünf Jahren endet für Reckenthäler das Kapitel beim HSV Solingen-Gräfrath im nächsten Sommer und die Trainerin wird die 1. Damenmannschaft des Bergischen HC übernehmen. Dort arbeitet die Damenabteilung seit sieben Jahren an ihrem Ziel den Aufstieg in die 1. Bundesliga zu schaffen. Sechsmal wurde die 1. Damenmannschaft in dieser Zeit Meister der jeweiligen Liga und tritt in dieser Saison in der 3. Liga, Staffel Süd-West an. Mit Beginn der Winterpause liegen die Löwinnen auf Platz 2.

Reckenthäler vom Bergischen HC "sofort begeistert"

Die Verpflichtung von Kerstin Reckenthäler sieht der Club als "den nächsten Schritt in die Professionalisierung". "Mich hat das Projekt und das dahinterstehende Konzept sofort begeistert. Hier sind Menschen mit Handball-Sachverstand am Werk und die haben einen sehr guten Plan für den zukünftigen Weg der BHC-Damenabteilung. Zudem ermöglicht der BHC es mir, meine Lebensbereiche besser aufeinander abzustimmen, so dass sich die Doppelbelastung der vergangenen Jahre endlich reduziert", so Reckenthäler.



"Es spricht für unsere Arbeit, dass wir eine Trainerin wie Kerstin für unser Projekt begeistern konnten! Kerstins Trainer-Philosophie entspricht genau unseren Vorstellungen, ihre Fähigkeit junge Talente zu entwickeln, ist auch Teil unserer Konzeption und somit eine absolute Bereicherung", kommentiert die Sportliche Leiterin Assina Müller die Neuverpflichtung.



Ob Reckenthäler in der 3. oder doch schon in der 2. Liga starten wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. "Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir es für die nächste Saison schon in die 2. Liga schaffen, aber ich nehme auch die Herausforderung 3. Liga an. Hier ist der Weg das Ziel und daher habe ich mich auch für einen längerfristigen Vertrag mit dem BHC entschieden", sagte Reckenthäler.