Bergischer HC muss monatelang auf U-21-Weltmeister Seesing verzichten

Der Bergische HC muss in den kommenden Monaten auf ein Top-Talent verzichten: U-21-Weltmeister Aron Seesing wird wegen einer Schulter-Operation lange fehlen.

Folgenschweres Auswärtsspiel: Aron Seesing verletzte sich in Leipzig schwerer an der Schulter. imago images

Es ist ein absolutes Highlight, das Aron Seesing am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) verpassen wird - das Auswärtsspiel beim THW Kiel steht. Doch der Vergleich mit dem deutschen Rekordmeister, gegen den der Bergische HC in der Bundesliga noch nie (!) gepunktet hat, wird nur einer von vielen sein, die Seesing in der Zuschauerrolle verfolgen muss.

Der Kreisläufer hat sich beim 31:31 gegen den SC DHfK Leipzig vor exakt einer Woche bei einer Abwehraktion schwerer an der linken Schulter verletzt. Die Bizepssehne des Top-Talents ist dabei zwar verschont geblieben, doch er muss operiert werden - und fällt deswegen lange aus. "Das ist sehr bitter", erklärt BHC-Cheftrainer Jamal Naji auf der Vereinswebsite. "Er hat sich hervorragend entwickelt, sich Spielzeiten erkämpft, und dann passiert so etwas." Voraussichtlich ist bis April 2024 nicht mit einer Rückkehr des 20-Jährigen zu rechnen.

Naji arbeitet im Kopf allerdings bereits an einem alternativen Plan für Seesing: "Ähnlich wie bei Tim Nothdurfts Verletzung vor etwa einem Jahr. Da hat er sehr viel Muskelmasse aufgebaut." Bei Seesing sei das nicht zwingend nötig, doch die Pause biete auch Raum für Verbesserung in anderen Disziplinen.

Kurzfristig bedeutet Seesings Ausfall, dass Ivo Santos zurück in den Kader rückt. Einziger verfügbarer Kreisläufer der Profi-Mannschaft bleibt Frederik Ladefoged, da auch Tom Kare Nikolaisen (Reha nach Rücken-OP) noch um den Anschluss kämpft. Weil zudem Rechtsaußen Isak Persson mit einem Fingerbruch fehlen wird, fährt Jan Reimer (Zweitspielrecht Bayer Dormagen) für ihn mit in den hohen Norden.

In Kiel rechnet sich Naji Außenseiterchancen aus: "In dieser Saison haben schon ein paar Mannschaften Punkte gegen den THW geholt, bei denen man es im Vorfeld nicht unbedingt erwartet hatte. Wir werden befreit aufspielen und schauen, was möglich ist."