Bergischer HC mit weiteren Personal-Entscheidungen

Fünf Fragezeichen hatte der Bergische HC zuletzt vermeldet, drei davon sind nun zu Abgängen geworden: Zwei hätte der Verein nach eigenen Angaben nach dem Abstieg in die 2. Handball Bundesliga gerne gehalten, ein dritter hingegen habe in den sportlichen Planungen keine Rolle mehr gespielt. Mit Julian Fuchs und Joshua Thiele gibt es zudem zwei weitere Neuzugänge.

Viel zu tun gibt es derzeit für Fabian Gutbrod, den neuen Sportlichen Leiter des Bergischen HC, der derzeit den konkreten BHC-Kader für die Saison 2024/25 in der 2. Handball- Bundesliga zusammenstellen muss. Der Verein hatte am letzten Spieltag den sportlichen Abstieg hinnehmen müssen, in der Folge zerschlugen sich Hoffnungen den Klassenverbleib am Grünen Tisch zu erreichen.

"Wir haben also bereits einen 13-Mann-Kader zur Verfügung und wir stehen im tagesaktuellen Abgleich wie wir das Aufgebot nach und nach füllen. Dies werden wir in den kommenden Wochen abarbeiten", so Geschäftsführer Föste am 5. Juni. Christopher Rudeck, Lukas Stutzke, Frederik Ladefoged, Mads Andersen und Isak Persson wurden dabei als Fragezeichen benannt - um die Zukunft von Stutzke gab es zuletzt bereits Spekulationen.

Nun wurden drei der Fragezeichen als Abschiede bestätigt, der Bergische HC erläutert in einer Pressemeldung: "So konnte mit Lukas Stutzke und Frederik Ladefoged keine Einigung über einen Kontrakt für die 2. Handball- Bundesliga erzielt werden, während Isak Persson in den sportlichen Planungen für die kommende Saison keine Rolle mehr spielte und die Verantwortlichen eine Veränderung vornehmen wollten."

Gutbrod zu den BHC-Abgängen

Fabian Gutbrod erklärte zu den weiteren Abgängen im BHC-Kader: "Allen Dreien gilt unser Dank für die Zeit und den Einsatz im BHC-Trikot und wünschen ihnen persönlich und sportlich alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Karriereweg."

"Alle im Verein hätten Lukas und Fred gerne auch nächste Saison weiter im Trikot des Bergischen HC gesehen", so Gutbrod, der mit Blick auf Lukas Stutzke anfügte: "Lukas hat sich leider dagegen entscheiden, was ich sehr bedauere, da wir nicht unwesentlich an seiner Entwicklung beteiligt gewesen sind. Die Entscheidung ist nun ein Prozess, der im Profisport immer wieder vorkommen wird."

"Gleiches gilt für Fred, aber auch er wollte leider nicht den Weg in die zweite Liga mitgehen. In den vergangenen zwei Jahren hat er sich schnell zu einem Führungsspieler entwickelt - auf und neben der Platte. Um so bedauerlicher, dass wir ihn hier nicht halten konnten", erläutert Gutbrod mit Blick auf Frederik Ladefoged.

"Bei Isak haben wir eine sportliche Entscheidung getroffen, nicht mit ihm in die zweite Liga zu gehen, da er leider eine sehr durchwachsene Saison hinter sich hatte und nicht immer glücklich agiert hat. So waren wir uns in der sportlichen Planung relativ schnell einig, uns auf Rechtsaußen verändern zu wollen", erklärt der Sportliche Leiter des BHC zudem die Trennung von Isak Persson.

Julian Fuchs als Persson-Ersatz

Mit Julian Fuchs konnte der Bergische HC unterdessen zur neuen Spielzeit ein deutsches Linkshänder-Talent bis Sommer 2026 unter Vertrag nehmen. Der 23-jährige Rechtsaußen, der in der abgelaufenen Spielzeit von der MT Melsungen auf Leihbasis für die HSG Wetzlar auflief, bekam bei den Mittelhessen in insgesamt 30 Partien seine Einsatzzeiten und konnte 13 Treffer erzielen.

"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zum BHC geklappt hat und ich kann es kaum erwarten den Club und meine neue Mannschaft kennenzulernen", freut sich Julian Fuchs auf die neue Herausforderung und hat ein klares Ziel vor Augen: "Ich hoffe sehr, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen werden und bald wieder in der ersten Liga auf Punktejagd gehen können."

"Julian Fuchs wird Isak Persson ersetzen und gemeinsam mit Yannick Fraatz das Gespann auf Rechtsaußen bilden. Er ist ein schneller, dynamischer Spieler, der noch ganz viel Entwicklungspotential hat, was er abrufen möchte und dafür in jeder Trainingseinheit brennen wird. Solche Spieler benötigt man immer, vor allem aber in der kommenden Saison und wir sind froh, dass Julian trotz anderer Anfragen geduldig abgewartet hat, wie die Entwicklungen rund um das Schiedsverfahren waren", zeigt sich Fabian Gutbrod zufrieden über den gelungenen Transfer.

"Im Falle des endgültig feststehenden Abstieges in die 2. Handball-Bundesliga wollten wir uns auf dieser Position verändern und Julian seinerseits unbedingt in Bergische Land wechseln. An dieser Stelle geht ein ganz herzlicher Dank an Michael Allendorf und die MT Melsungen, die Julian aus seinem laufenden Vertrag heraus den Wechsel zum BHC möglich gemacht haben", so Gutbrod weiter.

Joshua Thiele kommt aus Potsdam

Als Verstärkung für die Kreismitte wechselt der 27-jährige Joshua Thiele vom Erstligaaufsteiger 1. VfL Potsdam bis zum Sommer 2026 ins Bergische Land. Von seinem Heimatverein Buxtehuder SV ging es über die Jugend des TSV Hannover-Burgdorf samt Profidebüt bei den Recken im Sommer 2020 zu GWD Minden und schließlich 2022 nach Potsdam, wo der Rechtshänder in der Aufstiegssaison in 27 Partien 11 Tore mit einer Trefferquote von 85 Prozent erzielte.

"Den BHC habe ich persönlich immer mit der ersten Liga verbunden. Abstiege in die zweite Bundesliga wurden schnell aufgefangen und der Verein ist stärker geworden. Die Fans haben aus meiner Wahrnehmung stets einen guten Rückhalt gegeben und sind mit dem Club durch dick und dünn gegangen", beschreibt Joshua Thiele die Wahrnehmung zu seinem neuen Club.

"Nach der letzten Saison geht es darum diese Loyalität zurückzuzahlen und den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Grund zum Feiern zu geben. Die Mannschaft ist stark für die zweite Liga und hat viel Potential, was noch ausgeschöpft werden muss. Persönlich möchte ich mich stetig weiter entwickeln und meinem Team mit der Erfahrung aus den höchsten deutschen Spielklassen helfen", so Thiele.

"Joshua passt perfekt in die Spiel- und Taktikidee von Arnor und Markus, verteidigt clever und hat als Kreisläufer seine Stärken im Laufspiel. Er verfügt über sehr viel Erfahrung, die er jüngst beim Aufstieg des VfL Potsdam in die erste Liga eingebracht hat - er weiß also wie es geht. In den Gesprächen ist sehr schnell klar geworden, was er von uns erwartet und wir von ihm. Das passt sehr gut zusammen und deswegen freuen wir uns sehr auf mindestens zwei Jahre mit Joshua", kommentiert Fabian Gutbrod den weiteren Neuzugang.

Bergischer HC

Zugänge im Sommer 2024: Johannes Wasielewski (HSG Nordhorn-Lingen), Belal Ibrahim Massoud (Al Ahly Handball Club/EGY), Lukas Diedrich (TUSEM Essen), Tjörvi Tyr Gislason (Valur Reykjavik/ISL), Sören Servos (eigene U23, rückt fest auf), Robin Granlund (Eskilstuna Guif/SWE), Julian Fuchs (MT Melsungen/HSG Wetzlar), Joshua Thiele (VfL Potsdam)



Abgänge im Sommer 2024: Tim Nothdurft (Rhein-Neckar Löwen), Peter Johannesson (GOG Gudme/DEN), Tom Bergner (GWD Minden, aktuell ausgeliehen an die Eulen Ludwigshafen), Alexander Weck (GWD Minden, aktuell ausgeliehen an Eintracht Hagen), Tobias Schmitz (TuS Opladen), Aaron Exner (Bergische Panther), Grega Krecic (Ziel unbekannt), Antoni Doniecki (Ziel unbekannt), Tom Kare Nikolaisen (Ziel unbekannt), Linus Arnesson (Ziel unbekannt), Lukas Stutzke (Ziel unbekannt), Frederik Ladefoged (Ziel unbekannt), Isak Persson (Ziel unbekannt)

