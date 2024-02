Bergischer HC mit weiterem Neuzugang aus der 1. Liga

Nächster Transfer für den ambitionierten Handball-Drittligisten Bergischer HC. Der Klub präsentierte in dieser Woche Rückraumspielerin Lisa Kunert vom benachbarten Erstligisten HSV Solingen-Gräfrath als Neuzugang.

Die 23-Jährige spielte viele Jahre beim TV Aldekerk, ehe sie über den TuS Lintfort (2019-22) ins Bergische Land kam und mit dem HSV den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffte.

"Ich möchte mich als Spielerin stetig weiterentwickeln, dabei sind für mich Trainingsbedingungen und die grundsätzliche Perspektive im Verein ausschlaggebend", so Lisa Kunert nach der Vertragsunterschrift in einer Vereinsmitteilung. "Der BHC bietet mir beides gleichermaßen."

"Mit Lisa haben wir ein weiteres Puzzleteil für unseren Kader gefunden. Sie wird, zusammen mit Leonie Kockel das Top-Duo, unabhängig der Liga-Zugehörigkeit, im rechten Rückraum bilden. Die beiden ergänzen sich perfekt in ihren technischen sowie taktischen Fähigkeiten", so Assina Müller, Sportliche Leitung bei den BHC-Damen.

Damit haben die Löwinnen schon einen Großteil der Kaderplanung abgeschlossen. "Zu einem so frühen Zeitpunkt bereits die wichtigsten Bausteine gefunden zu haben, gibt uns Ruhe und Planungssicherheit für die kommende Spielzeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir die beiden noch offenen Vakanzen am Kreis und im linken Rückraum zeitnah besetzen werden", so Müller.