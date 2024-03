Bergischer HC mit Bekenntnis zu Cheftrainer Naji

Die Trainerdiskussion beim Bergischen HC hatte nach dem jüngsten 22:33 beim SC DHfK Leipzig Fahrt aufgenommen. Es habe ein "umfassender Aufarbeitungsprozess stattgefunden", an deren Ende nun ein Bekenntnis zu Chefcoach Jamal Naji steht.

Gerade einmal zwei Minuspunkte und vier Treffer Vorsprung retten den Bergischen HC aktuell vor dem Sturz auf einen Abstiegsplatz der Handball-Bundesliga. "Das war ein spielerischer Offenbarungseid", kommentierte Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt nun jüngst beim Podcast Kreis Ab (wir berichteten).

"Man hatte in Leipzig das Gefühl, dass wir nicht nur ein Spiel, sondern auch uns selbst verloren haben", schilderte Jörg Föste noch am Donnerstagabend seine Eindrücke nach einer Partie, in der sämtliche Grundtugenden vermisst wurden. Der BHC-Geschäftsführer hatte zudem vom "Tiefpunkt der Saison" gesprochen.

"Detaillierte Analyse aller relevanten Abläufe"

Rund eine Woche ist seitdem ins Land gegangen, es folgten zahlreiche Gesprächsrunden. Beginnend mit dem Mannschaftsrat habe eine "umfassende, detaillierte Analyse aller relevanten Abläufe" stattgefunden, so der Verein und betont: "Am Ende stand das Bekenntnis aller Beteiligten zur gemeinsamen Bewältigung der aktuellen Krise."

Details sollen nicht an die Öffentlichkeit dringen. "Der Respekt voreinander gebietet es, die Vertraulichkeit zu wahren und in der Wiedergabe nicht ins Detail zu gehen. Das ist auch nicht der Stil des Bergischen HC", erklärt Föste.

"Abkratzen der Oberfläche"

Das Statement des BHC-Geschäftsführers wirft aber anschließend auch Fragen auf: "Wir können aber festhalten, dass nach Abkratzen der Oberfläche einiges zutage getreten ist, was schon längst hätte angesprochen werden müssen."

"Gar keiner bringt aktuell seine individuelle Leistung", so Rademacher bei Kreis Ab. "Fatale Wurfquote, kein Einsatz in der Abwehr, keine Energie im Angriff. Alibi-Handball", hatte Föste hingegen nach dem Leipzigspiel festgestellt.

Bekenntnis zum Coach keine Überraschung

Dass es vorerst keinen Trainerwechsel beim Bergischen HC gibt, kommt nicht unerwartet. Nicht nur, weil Naji erst im November einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet hatte.

In der Saison 2016/17 hielt der Klub nach einer katastrophalen Hinserie mit lediglich fünf Pluspunkten an Sebastian Hinze fest, stieg allerdings dann mit 22:44 Zählern aufgrund einer um 19 Tore schlechteren Tordifferenz gegenüber dem VfL Gummersbach ab. BHC-Vorläufer SG Solingen musste 2002 mit 23:45 Punkten aus der Beletage ab - auch Jens Pfänder durfte damals weiter arbeiten.

Schlüsselspiele in März und April

Der Bergische HC steht im März und April vor den Wochen der Wahrheit. Vor der Nationalmannschaftpause absolviert man noch am Sonntag das Derby gegen den VfL Gummersbach, im Heimspiel gegen den SC Magdeburg ist man klarer Außenseiter.

Danach kommen aber auch die Teams, wo es zu punkten gilt: Angefangen am 28. März (Gründonnerstag) mit dem Auswärtsspiel in Stuttgart und in der Woche nach Ostern mit dem Heimspiel gegen den ThSV Eisenach (07.04.). Auch bei Balingen und gegen Erlangen spielt man im April noch.