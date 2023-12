Bergischer HC leiht Kreisläufer aus

Als Ergänzung für die dünn besetzte Kreisläufer-Position hat der Bergische HC einen Spieler vom Zweitligisten Bayer Dormagen ausgeliehen.

Aufgrund seiner personellen Probleme sehnt der Bergische HC die Winterpause herbei. "Die Zeit brauchen wir wirklich", sagt Trainer Jamal Naji. "Trotzdem glauben wir auch am Mittwoch an unsere Chance." Die Löwen sind im ersten Spiel der Rückrunde bei Frisch Auf Göppingen am Mittwoch um 19 Uhr in der EWS Arena zu Gast. Der BHC hat auf die angespannte Kreisläufer-Lage reagiert und Frederik Sondermann von Bayer Dormagen für den Rest des Jahres ausgeliehen.

Der 18-Jährige Sondermann könnte bereits in Göppingen neben Ivo Santos einziger gelernter Kreisläufer sein. Tom Kare Nikolaisen und Aron Seesing fallen bekanntlich noch länger aus, doch auch der Einsatz von Frederik Ladefoged ist weiterhin fraglich. Der Däne hatte es beim 28:37 in Hannover trotz Rückenbeschwerden probiert, lief aber noch nicht rund.

"Er ist guten Mutes - und es liegt in seinem Naturell, dass er es durchzieht, wenn es irgendwie geht. Aber es muss natürlich Sinn ergeben", sagt Naji. Abgesehen von den Ausfällen am Kreis und damit auch im Abwehr-Innenblock fehlen weiterhin Elias Scholtes (Rückraum rechts) und Isak Persson (Rechtsaußen).