Bergischer HC kämpft im Abstiegskampf weiterhin mit Verletzungssorgen

Am Sonntag (18:00 Uhr) startet der Bergische HC gegen den THW Kiel in die zweite Saisonhälfte. Das Team von Trainer Jamal Naji plagen im Abstiegskampf jedoch weiterhin Verletzungssorgen.

Der Bergische HC geht personell geschwächt in die ersten Pflichtspiele des neuen Kalenderjahres - und eine Besserung ist vorerst nicht absehbar: Aron Seesing (Schulterverletzung) fällt weiterhin aus, sein Comeback erwartet der Klub frühestens im Mai.

Bei Tom Kare Nikolaisen (Rücken-OP) ist der Zeitpunkt seiner Rückkehr sogar noch "völlig ungewiss", wie der Klub mitteilte. Linkshänder Elias Scholtes fehlt mit einer Fußverletzung ebenfalls vorerst.

"Ob es bei ihm noch sechs oder zwölf Wochen sind, ist nicht absehbar“, sagte Naji. "Er hat Ende des Monats wieder eine große Untersuchung. Vielleicht wird die Prognose dann genauer."

Geschwächt im Abstiegskampf

Die drei langfristigen bzw. ungewissen Ausfälle machen es im Kampf um den Klassenerhalt nicht leichter. Beim Re-Start gegen den THW Kiel werden zudem noch Neuzugang Antoni Doniecki (Bänderriss) sowie wahrscheinlich Noah Beyer (Muskelfaserriss) ausfallen. Doniecki könnte demnächst allerdings wieder einsatzbereit sein.

Angesichts der unklaren Prognosen war der Bergische HC in der vergangenen Woche noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden: Der von RK Celje gekommene Linkshänder Grega Krecic wird gegen Kiel sein Bundesliga-Debüt feiern. "Er wird Djibril M'Bengue entlasten", so Naji.

Abgerechnet wird am Schluss

Eine gute Nachricht gibt es zum Restart aus dem BHC-Lazarett immerhin: Frederik Ladefoged ist nach seinen Rückenproblemen im Dezember wieder vollständig fit und wird zusammen mit Lukas Stutzke im Deckungszentrum stehen.

Wenn einer der beiden eine Pause benötigt, ist Linus Arnesson aufgrund der Ausfälle von Seesing und Nikolaisen vorerst die erste Option "Linus hat sehr schnell gelernt und fühlt sich auf der Position immer wohler“, freut sich Naji. „Wir hoffen, dass es auf Pflichtspiel-Niveau funktioniert."

Mit aktuell 13:25 Punkten steckt der Bergische HC mitten im Abstiegskampf, ist aktuell Drittletzter und nach Pluspunkten gleichauf mit dem Vorletzten Eisenach. "Der Tabellenstand nach 34 Spieltagen ist der relevante. Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass wir über dem Strich stehen werden", betont Naji. "Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir in der weiteren Saison noch mal das Niveau an Verletzungen erreichen werden wie in der Vorrunde."