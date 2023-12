Bergischer HC: Jahresendspurt mit Sorgen

Mit einigen Sorgen geht der Bergische HC in den Jahresendspurt. Trainer Naji spricht von einer "wirklich verheerenden" Personalsituation.

BHC-Trainer Jamal Naji will sich mit seinem Team in die EM-Pause retten. Getty Images

"In unserer Situation freuen wir uns natürlich auf die Pause, um Verletzungen und Krankheiten auszukurieren", sagt Jamal Naji, Trainer des Handball-Bundesligisten Bergischer HC. Bei der 29:37-Niederlage im Pokal-Achtelfinale in Flensburg fiel kurzfristig auch noch Frederik Ladefoged aus. Sein Fehlen war besonders spürbar, da mit Tom Kare Nikolaisen und Aron Seesing bereits die anderen beiden Kreisläufer und Abwehr-Innenblocker auf der Verletztenliste stehen.

Die gute Nachricht: Eine Untersuchung hat ergeben, dass sich Ladefoged keine schlimmere Verletzung zugezogen hat. Es handelt sich nach einer Trainingskollision um ein muskuläres Problem am Rücken, das zeitnah gelöst sein könnte. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Naji, wenn er sich einen Einsatz des Dänen am Sonntag (17. Dezember) bei der TSV Hannover-Burgdorf wünscht. "Ich rechne aber noch nicht mit ihm." Sollte er fehlen, lastet erneut viel Verantwortung auf Ivo Santos.

Der Spieler aus der zweiten Mannschaft hat in Flensburg alles gegeben, stand mehr als 50 Minuten auf dem Feld und erzielte drei Tore. "Seine Energie ist beeindruckend und ansteckend", meint der Coach über den Kreisläufer. "In Hannover brauchen wir ihn auf beiden Seiten des Feldes." Wie schon in Flensburg, als der BHC mit einer offensiven Deckung sowie im Angriff mit dem siebten Feldspieler agierte und damit vor allem in der ersten Halbzeit Erfolg hatte, werden sich Jamal Naji und sein Trainerteam auch in Hannover Sonderlösungen einfallen lassen.

Naji: "Liegen drei wichtige Begegnungen vor uns"

"Wir rechnen uns trotz der angespannten personellen Situation dort und in den beiden Spielen danach etwas aus", stellt der Trainer klar. "Es liegen drei wichtige Begegnungen vor uns." Neben den genannten Kreisläufern und Rechtsaußen Isak Persson wird Elias Scholtes (Fußverletzung) im rechten Rückraum definitiv bis zum Jahresende fehlen. Noah Beyer und Peter Johannesson, die zuletzt erkrankt passen mussten, sind voraussichtlich wieder mit dabei. Naji hofft, dass die Krankheitswelle nun endlich abebbt. "Die personelle Situation ist wirklich verheerend, aber wir schauen, dass wir es kompensiert bekommen."

Die TSV Hannover-Burgdorf hat derlei Sorgen weniger. Die Mannschaft trat zuletzt jeweils sehr gut besetzt an und holte ordentliche Ergebnisse. Zu Hause gewannen die Niedersachsen im November sogar mit 36:33 gegen den THW Kiel und etablierten sich auch damit in der oberen Tabellenhälfte (17:15-Punkte). "Im Angriff haben sie eine sehr gute Struktur mit Marian Michalczik als Kopf der Mannschaft, wenn es um die Spielführung geht."

In der Breite ist die TSV sehr ausgewogen besetzt, verfügt auf den Halbpositionen über unterschiedliche Typen, die "jeweils andere Ideen ins Spiel einbringen", wie der BHC-Coach erläutert. "Hannover spielt eine offensiv interpretierte 6:0-Abwehr mit hohen Halbverteidigern. Die Abwehr muss man zu bespielen wissen. Das ist nicht einfach", sagt Naji.