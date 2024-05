Bergischer HC holt Gislason

Der Bergische HC ist in Island fündig geworden: Zur kommenden Saison wechselt Kreisläufer Gislason zum derzeitigen Tabellen-17. der Handball-Bundesliga.

Tjörvi Tyr Gislason wechselt diesen Sommer vom isländischen Rekordmeister Valur Reykjavik nach Deutschland. Der 24-jährige Kreisläufer unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Bergischen Löwen, gab der Handball-Bundesligist am heutigen Dienstag (28. Mai) bekannt. Ob der Kontrakt auch für die 2. Liga gilt, teilte der Bergische HC nicht mit.

"Wir freuen uns Tjörvi in der kommenden Saison bei uns im Team zu haben, denn er kann bereits viel an Qualität defensiv im Innenblock und in der Offensive beim Tempospiel anbieten. Vor allem aber kämpferisch ist er für sein Alter schon sehr weit", beschreibt Sportkoordinator Fabian Gutbrod den 1,90 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Kreisläufer. "Wir werden seine sportliche Entwicklung mit Blick auf den zunächst für ein Jahr geschlossenen Vertrag beobachten und sind davon überzeugt, Tjörvi perspektivisch länger im BHC-Trikot auflaufen sehen zu können."

"Zu Arnor bestand schon seit längerer Zeit Kontakt - ich habe ihn über meine Brüder kennengelernt und schätze ihn als Trainer. Er hat mir eine Idee und Perspektive für meinen weiteren sportlichen Weg aufgezeigt, sodass ich mich für den Wechsel zum Bergischen HC entschieden habe", so Tjörvi Tyr Gislason auf den Wechsel zum BHC.

Gustavsson hat zu Wechsel geraten

"Auch Björgvin Pall Gustavsson (Anm. d. Red.: spielte von 2013 bis 2017 beim BHC), mit dem ich aktuell gemeinsam bei Valur spiele, hat mir viel Positives über den Club erzählt und mir zum Wechsel geraten. Sportlich gibt es nichts Besseres als in Deutschland in der Bundesliga zu spielen und es war schon als Kind mein Traum einmal in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Ich werde mein Spiel vor allem körperlich weiterentwickeln können, denn hier geht es deutlich härter zu als in Island", meint Gislason.

Der Wechsel zum BHC bedeutet auch eine kleine Familienzusammenführung, denn sein Bruder Ymir Örn Gislason spielt aktuell bei den Rhein-Neckar Löwen, ab Sommer dann bei Frisch Auf! Göppingen. "Es wird spannend gegen ihn spielen zu können", freut er sich Tjörvi auf die Duelle auf der Platte. "Und auch die Besuche bei ihm, seiner Frau und den Kids sind dadurch deutlich einfacher und öfter möglich."

Gunnarsson: Haben ihn seit Dezember im Blick

"Wir haben Tjörvi seit Dezember im Blick. Er ist ein sehr guter Kreisläufer und deckt in der Abwehr stark im Innenblock. Er ist absolut fokussiert, um einen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und ich bin sehr glücklich, dass er sich für die Unterschrift beim Bergischen HC entschieden hat. Ich schätze ihn auch menschlich, denn ich kenne seine Familie schon sehr lange. Ich habe mit seinem älteren Bruder bei Valur gespielt und auch sein Vater ist dort stets unterstützend administrativ tätig gewesen - er kommt aus einer wirklich tollen Familie", sagt BHC-Interimscoach Arnor Thor Gunnarsson.