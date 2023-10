Direkter Freiwurf nach Ablauf der Uhr: Schlusslicht BHC schlägt Melsungen

Die MT Melsungen hat zum ersten Mal in dieser Saison Punkte abgegeben. Ausgerechnet beim Tabellenletzten ließen die Nordhessen völlig überraschend Federn.

Seit Samstagabend hat die Handball-Bundesliga nur noch eine ungeschlagene Mannschaft: Kurz nachdem die Füchse Berlin ihr Auswärtsspiel beim HC Erlangen deutlich mit 35:27 gewonnen und den besten Saisonstart ihrer Geschichte gesichert hatten, ließ die MT Melsungen beim Bergischen HC sogar beide Punkte liegen. Mit dem 31:32 (18:15) hätte vor dem Spieltag wohl kaum einer gerechnet - schließlich gastierte der Spitzenreiter beim Tabellenschlusslicht.

Vom Start weg lieferte der BHC den Gästen einen großen Kampf und machte deutlich, dass es die Punkte nicht einfach so mit nach Nordhessen schicken würde. Beim 7:10 sahen sich die Hausherren einem ersten Drei-Tore-Rückstand ausgesetzt, weil 2,15-Meter-Hüne Dainis Kristopans seinen zweiten Treffer erzielte (15.). Bis zum Ende der ersten Hälfte verteidigte die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo diesen Vorsprung und ging mit einem 18:15 in die Kabine.

In dieser fand aber offenbar BHC-Cheftrainer Jamal Naji die richtigen Worte. Die Hausherren kämpften sich auch dank ihres überragenden Kreisläufers Frederik Ladefoged (neun Treffer) immer näher heran und gingen beim 21:20 sogar in Führung (38.). Melsungen aber ergab sich auch nicht seinem Schicksal, wodurch sich ein offener Schlagabtausch entwickelte.

Auch in der Schlusssequenz deutete alles auf ein Herzschlagfinale hin. Und das sollte es geben: Mit seinem neunten Tor sorgte der bei der MT überragende Rechtsaußen Timo Kastening zehn Sekunden vor dem Schluss für den 31:31-Ausgleich. Als dann beim letzten Angriff nur ein Freiwurf für Antreiber Tomas Babak heraussprang, hatte Melsungen vermeintlich zumindest einen Punkt im Gepäck.

MT in der Rolle des Jägers - Berlin-Spiel rückt näher

Nach Ablauf der Uhr trat allerdings Mads Kjeldgaard Andersen zum Freiwurf an - und warf diesen doch tatsächlich durch die Arme von Riese Kristopans ins rechte obere Eck. Nach dem Überraschungssieg kannte der Jubel kaum noch Grenzen.

Melsungen befindet sich derweil ab sofort in der Rolle des Jägers. Nach dem Heimspiel gegen Erlangen (16. Oktober) wird es dann auch erstmals richtig brisant in dieser Saison: Das direkte Duell mit den Füchsen Berlin steht am 19. Oktober an.

Bergischer HC - MT Melsungen 32:31 (15:18)

Tore für den BHC: Ladefoged 9, Nothdurft 5, Kjeldgaard Andersen 4, Morante Maldonado 4, Babak 3, Stutzke 3, Beyer 1/1, M'Bengue 1, Persson 1, Seesing 1

Tore für die MT: Kastening 9/2, Kristopans 4, Moraes Ferreira 4, Balenciaga Azcue 3, E. Jonsson 3, Kühn 3, Martinovic 3, Sipos 2

Schiedsrichter: Tobias Schmack (Stuttgart)/Phillip Dinges (Eggenstein-Leopoldshafen)

Zuschauer: 2287

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -