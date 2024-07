Bergfest in der F1: Worum geht's in Silverstone?

Die Formel 1 gastiert auf der Insel, das traditionsreiche Rennen von Silverstone ist das zwölfte von insgesamt 24 in der laufenden Saison. Wer sind die

Behält er in Silverstone den Durchblick? Lando Norris will Max Verstappen erneut ein heißes Duell liefern. Getty Images

Die Formel 1 feiert Bergfest, der Große Preis von Großbritannien ist das zwölfte von 24 Saisonrennen - und der dritte Grand Prix binnen drei Wochen. Es ist kein Rennen wie jedes andere, Silverstone gehört zu den Traditions-Standorten, für jeden Fahrer ist ein Sieg bei diesem Grand Prix etwas Besonderes. Und gleich mehrere Piloten kommen im Rennen am Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Sky) für Platz eins infrage.

Geht das Duell zwischen Verstappen und Norris in die nächste Runde?

Der Plot dieser Geschichte ist fast so alt wie die Formel 1: Zwei hochtalentierte Fahrer sind voll auf einer Wellenlänge, sie verbringen ihre Freizeit zusammen, scheinbar nichts kann sie entzweien - bis beide auf einmal gegeneinander um Siege und WM-Titel streiten. Das gab es sehr ausgeprägt zuletzt vor knapp zehn Jahren zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg, nun eben zwischen dem bereits dreimaligen Weltmeister Verstappen (26/Red Bull) und dem zwei Jahre jüngeren McLaren-Star Norris. Die große Frage wird sein, wie sie nach der Kollision vom Rennen in Österreich am vergangenen Sonntag fortan miteinander umgehen.

Wer gewinnt?

Verstappen ist immer ein Kandidat, die schnelle Strecke nahe der Fabrik in Milton Keynes dürfte seinem Red Bull entgegenkommen. Doch der Niederländer fliegt längst nicht mehr allen davon, und weil die Siege sich keineswegs mehr so spielerisch aneinanderreihen wie in den vergangenen beiden Jahren, tritt nun auch wieder der Heißsporn zutage, den man aus dem engen WM-Duell mit Lewis Hamilton 2021 kannte. Norris, WM-Zweiter mit allerdings bereits 81 Punkten Rückstand auf Verstappen, giert im mittlerweile konstant schnellen McLaren nach seinem zweiten Grand-Prix-Sieg. Ebenso wie sein Teamkollege Oscar Piastri. Und: Mit Mercedes ist wohl auch zu rechnen, auch wenn George Russell den Sieg in Spielberg allein dank des Scharmützels zwischen Verstappen und Norris erbte. Russells Noch-Teamkollege, der achtmalige Silverstone-Sieger Hamilton, darf in dieser Reihe nicht fehlen.

Sonst noch was?

Aus deutscher Sicht will Nico Hülkenberg im Haas seinen Höhenflug nach Rang sechs in Spielberg fortsetzen. Mick Schumacher, Ersatzfahrer bei Mercedes, kämpft derweil am Mittwoch in Le Castellet um seine Zukunft. Dem Vernehmen nach geht es bei einem Test von Alpine in einem 2022er-Rennwagen im Duell mit seinem Kumpel, dem Australier Jack Doohan, im Idealfall um das zweite Formel-1-Stammcockpit beim französischen Rennstall für 2025. Pierre Gasly hatte in der Vorwoche verlängert, Esteban Ocon verlässt das Team. Alpine soll allerdings neben Schumacher und Doohan auch den Spanier Carlos Sainz, derzeit noch Stammpilot bei Ferrari, auf dem Zettel haben.