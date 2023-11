Berge statt Katar: FC Bayern verzichtet auf Winter-Trainingslager

Zuletzt sorgte es immer wieder für Diskussionen, dass der FC Bayern München sein Trainingslager in der Winterpause in Katar verbrachte. Das wird es in diesem Jahr nicht geben.

Der FC Bayern verzichtet in der kommenden Winterpause auf die Reise in ein Trainingslager. Wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen den Zeitungen "Münchner Merkur" und "tz" bestätigte, "lohnt sich der Aufwand nicht". Da die Bundesliga schon am 12. Januar wieder beginne, "hätten wir nur vier oder fünf Tage vor Ort gehabt, wir werden daher in diesem Winter zuhause bleiben und hier trainieren", sagte er.

In den vergangenen Jahren war der FC Bayern in der Winterpause stets in das umstrittene Trainingslager nach Katar gefahren. Der Vertrag mit Sponsor Qatar Airways wurde allerdings nicht verlängert und lief in diesem Sommer aus. Eine Reise in den WM-Ausrichterstaat von 2022 war in diesem Jahr auch deshalb nicht erwartet worden. In der Sommervorbereitung hatten die Bayern vor ihrer Asienreise ein Trainingslager am Tegernsee absolviert.

Bergluft für den Teamgeist

"Bei einem Trainingslager geht es aber nicht nur um körperliche Fitness oder taktische Dinge, sondern auch darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und das Teamgefühl zu stärken. Für dieses Miteinander wird die Mannschaft daher außerdem zwei Tage zusammen in die Berge gehen", kündigte Dreesen an.

Weiter geht es dann am Freitagabend, 12. Januar um 20.30 Uhr gegen die TSG Hoffenheim, wie die DFL mit ihren jüngsten Ansetzungen (Spieltage 14 bis 18) bekannt gab. Fans des FC Bayern und der Kraichgauer dürfen sich dabei über eine Übertragung im Free-TV freuen.