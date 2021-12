Bergamo trifft zu spät: Effektives Villarreal zieht ins Achtelfinale ein

Der FC Villarreal hat das Achtelfinale der Champions League erreicht. Die Spanier gewannen das Nachholspiel bei Atalanta Bergamo mit 3:2.

Freude und Trauer: Der FC Villarreal steht im Achtelfinale, Atalanta Bergamo mit Duvan Zapata muss in die Europa League. imago images/ZUMA Press

Nachdem die Partie am Mittwoch wegen starken Schneefalls nicht stattgefunden hatte, entschied sich am darauffolgenden Donnerstag, wer Manchester United in Gruppe F ins Achtelfinale folgt. Bergamo musste gewinnen, während Villarreal ein Unentschieden reichte.

Villarreal ist am Anfang und Ende der ersten Hälfte eiskalt

Einen ersten Schritt in Richtung Achtelfinale machte Villarreal bereits in der 3. Minute: Parejo eroberte den Ball im Mittelfeld und schickte sofort den durchstartenden Danjuma. Der lief allein auf weiter Flur auf das Tor der Bergamasken zu und tunnelte Musso.

Bergamo zeigte sich unerschrocken ob des frühen Gegentreffers. Mit großer Entschlossenheit drückten die Hausherren auf das Tor der Spanier. Rafael Toloi köpfte allerdings über das Tor (8.), Maehle stand bei seinem Pfostenschuss im Abseits (11.) und Freulers Schuss parierte Villarreal-Keeper Rulli (16.).

Nach dem Sturmlauf Bergamos bekam Villarreal die Partie besser in den Griff und ließ nur noch wenig zu. Gefährlich wurde es mit Ausnahme von Demirals Kopfball nach einer Ecke (38.) nicht mehr. Stattdessen zeigten sich die Spanier gnadenlos effektiv und erhöhten kurz vor der Halbzeit: Gegen Capoues strammen Schuss bekam Musso die Arme nicht mehr schnell genug nach oben (42.).

Bergamo trifft spät und macht es spannend

Bergamo stand vor einer schwierigen Aufgabe im zweiten Durchgang, die Danjuma noch verschärfte: Der Angreifer der Gäste traf nach schöner Vorarbeit von Gerard aus kurzer Distanz gegen die Laufrichtung von Musso zum 3:0 (51.).

Zwei Aluminiumtreffer - Malinovskyi trat einen Freistoß ans Lattenkreuz (58.) und Zapata schoss an den Außenpfosten (63.) - verhinderten in der Folge den Anschlusstreffer, der zwanzig Minuten vor dem Ende dann doch fiel: Malinovskyis Schuss wurde noch abgefälscht und landete hinter Rulli im Tor (71.).

Bergamo schöpfte trotz der fortgeschrittenen Spieldauer Mut - und läutete einen Sturmlauf in der Schlussphase ein: Zunächst foulte Rafael Toloi bei seinem vermeintlichen Kopfballtor Rulli (74.), doch Zapatas Heber brachte das ersehnte 2:3 (80.).

Aluminium verhindert das 3:3

Der eingewechselte Muriel sollte wenig später eine zentrale Figur im Bergamo-Trikot werden: Erst köpft er einen Ball aus kurzer Distanz genau in die Arme von Rulli (85.), kurz darauf schoss er an den Pfosten (86.). Auf den abprallenden Ball konnte der vor dem leeren Tor stehende Rafael Toloi nicht mehr reagieren. Die fünfminütige Nachspielzeit bekam Villarreal dann wieder besser in den Griff und zog wenig später als Sieger vom Platz und ins Achtelfinale. Atalanta muss hingegen mit der Europa League Vorlieb nehmen.

Beide Teams haben nun zwei Tage Pause, ehe es zurück in den Ligabetrieb geht. Bergamo ist am Sonntag (15 Uhr) zu Gast bei Hellas Verona, Villarreal eine Stunde früher gegen Rayo Vallecano im Einsatz.