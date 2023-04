8:2! Bergamo überrollt chancenloses Salernitana

Atalanta Bergamo hat im Kampf um die Champions-League-Plätze ein Zeichen gesetzt und Salernitana mit 8:2 deklassiert. Gegen defensiv überforderte Gäste trafen gleich sieben verschiedene Spieler.

Gegen Salerno ging es für Bergamo darum, an den Champions-League-Plätzen dranzubleiben. Und Atalanta ließ früh keine Zweifel an der eigenen Motivation aufkommen. Es dauerte nur knapp fünf Minuten, bis Boga per abgefälschtem Distanzschuss den Torreigen eröffnete.

Bergamo war von Beginn an die bessere Mannschaft und tauchte regelmäßig gefährlich im letzten Drittel auf. Dennoch machte es Salernitana zumindest kurz spannend: Der Ex-Herthaner Piatek leitete einen Ball zu Dia weiter, der Musso im Eins-gegen-eins zum Ausgleich tunnelte (10.).

Viererpack in knapp 20 Minuten

Es folgte eine Machtdemonstration Bergamos gegen den Außenseiter, der defensiv überfordert war, in einigen Situationen jedoch auch einiges an Pech hatte. Binnen drei Minuten erhöhten Lookman per Elfmeter (20.) und Scalvini per Kopf (23.) auf 3:1. Koopmeiners (38.) und Höjlund (41.) schraubten das Ergebnis bereits vor der Halbzeitpause weiter in die Höhe.

Torflut nimmt kein Ende

Und auch in der zweiten Hälfte nahm die Torflut kein Ende: Lookman wuchtete die Kugel von der Strafraumkante humorlos zum 6:1 in den linken Winkel (54.).

Offensiv brannte Atalanta ein Feuerwerk ab, die Defensive stand jedoch nicht immer sattelfest: So erzielte Nicolussi Caviglia nach Zuspiel von Dia das 2:6 (56.). Das machte aber nichts, denn Ederson legte sich nur fünf Minuten später das Leder zurecht und stellte per Traumtor aus der Distanz den Fünf-Tore-Vorsprung wieder her.

In der Folge ließ das Tempo dann nach. Die Partie war entschieden, was beiden Mannschaften anzumerken war. Bergamo spielte zwar immer noch nach vorne, ließ allerdings Zielstrebigkeit vermissen. Einmal zappelte der Ball trotzdem noch im Netz, als Zortea die Kugel aus spitzem Winkel links unten versenkte (85.).

Mit dem 8:2-Sieg zieht Atalanta mit nun 34 Punkten wieder mit Lazio Rom gleich, nur vier Zähler fehlen auf Platz zwei. Am kommenden Sonntag (20.45 Uhr) ist man zum Spitzenspiel bei Juventus Turin zu Gast.