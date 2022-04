Bergamo verpatzt gegen Neapel Generalprobe für Leipzig

Atalanta Bergamo hat die Generalprobe für das Viertelfinale in der Europa League gegen Leipzig verpatzt und musste in der Serie A einen Rückschlag hinnehmen. Spitzenteam Neapel dagegen mischt weiter ganz oben in Sachen Scudetto mit.

Mit 3:1 gewann Scudetto-Kandidat Napoli am Sonntagnachmittag bei Atalanta Bergamo und zog damit vorerst nach Punkten mit Tabellenführer Milan (am Montagabend gegen Bologna) gleich. Allerdings musste die Elf von Trainer Luciano Spalletti bis in die Schlussphase um den Dreier bangen.

Dies hatten sich die Süditaliener allerdings selbst zuzuschreiben. Doch der Reihe nach.

Die erste Hälfte gehörte zunächst der SSC. Atalanta war zwar engagiert, hatte mehr Ballbesitz und optische Vorteile, war allerdings in der Offensive nur selten gefährlich. Neapel reichten so zwei Momente zur 2:0-Pausenführung: Nachdem Atalanta-Keeper Musso in der 11. Minute Mertens abgeräumt hatte, gab es nach VAR-Intervention Elfmeter, den Kapitän Insigne sicher verwandelte (15.). Napoli überließ auch anschließend Bergamo Ball und Raum, hatte aber dank einer aggressiven Deckungsarbeit alles unter Kontrolle und legte durch einen wunderschönen Freistoßtrick noch vor der Pause nach: Statt aus zentraler Position selbst zu schießen, lupfte Insigne den Ball über die Atalanta-Mauer in den Strafraum, wo Politano klasse per Volleyschuss vollendete (37.).

De Roon sorgt für Hoffnung - Elmas für die Entscheidung

Mit Anpfiff des zweiten Durchgangs übernahmen aber die Norditaliener mehr und mehr das komplette Kommando über die Partie. Auch, weil die Neapolitaner mit dem Vorsprung im Rücken zu passiv agierten und die Aggressivität der ersten Hälfte vermissen ließen. Die Strafe dafür folgte in der 58. Minute, als de Roon freistehend eine gefühlvolle Flanke des eingewechselten Miranchuk einköpfen durfte.

Fortan war Feuer in der Partie - insbesondere Bergamo glaubte nun, der Partie eine Wendung geben zu können und drückte auf den Ausgleich. Miranchuk hatte dabei in der 71. Minute das 2:2 auf dem Fuß, doch Mario Rui klärte in höchster Not. Und in der 77. Minute hatte Boga den Torschrei bereits auf den Lippen, hier klärte allerdings SSC-Keeper Ospina akrobatisch zur Ecke.

Und so kam es, wie es so oft kommt: Neapel fuhr in der 81. den ersten ansehnlichen Konter, Lozano legte quer auf Elmas, der vor Musso eiskalt blieb und auf 3:1 stellte. Damit war die Entscheidung gefallen, Napoli brachte den Sieg über die Zeit, Bergamo hatte nichts mehr zuzusetzen.