Drei Tore, ein Assist: Schlitzohr Koopmeiners schießt Atalanta in die Europa League

Atalanta hat die Pole Position am letzten Spieltag der Serie A genutzt und sich mit dem 5:2 gegen Monza den fünften Platz nicht mehr nehmen lassen. Damit tritt Bergamo in der Europa League an.

Mann des Abends für Atalantas Einzug in die Europa League: Atalantas Teun Koopmeiners. IMAGO/ZUMA Wire