Zahnloses Atalanta verliert zum ersten Mal - Muriel fliegt

Atalanta Bergamo hat die erste Niederlage in der Serie A hinnehmen müssen. Am Sonntagabend verloren die Lombarden das Spitzenspiel gegen Lazio mit 0:2 und mussten die Römer in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Am Ende verließ Atalanta das Feld zu zehnt.

Glücklos gegen Lazio: der am Ende mit Rot bedachte Luis Muriel (re.) und Rückkehrer Duvan Zapata. Getty Images