Danilo antwortet Malinovskyi: Atalanta und Juve trennen sich remis

Am Sonntagabend haben sich Atalanta Bergamo und Juventus Turin in einem äußerst kurzweiligen Spiel mit einem 1:1 getrennt. Die Partie hatte eine Menge zu bieten - ein Last-Minute-Tor inklusive.

Der Schlusspunkt im Gewiss Stadium: Danilo trifft in der Nachspielzeit. Getty Images

Am Ende war es eine Ecke, mit der Juventus Turin den Schlusspunkt setzte und Atalanta Bergamo den Sieg entriss. Dybala hob den Ball in die Mitte, dort stieg Danilo hoch und traf per Kopf - das 1:1, der finale Akt eines Fußballspiels, das eine Menge bot und sehr gut anzuschauen war.

Von Anfang an sahen die Zuschauer im Gewiss Stadium eine flotte und abwechslungsreiche Partie, in der beide Mannschaften von Anfang an den Weg nach vorne einschlugen. Bis zum ersten Schuss dauerte es nicht einmal 180 Sekunden: Vlahovic prüfte Sportiello mit einem Versuch aus der Distanz und gab damit den Startschuss für ein offen geführtes Duell ab.

Muriel trifft das leere Tor nicht

Dybala verzog aus aussichtsreicher Position (14.), dann kam auch Bergamo zu seiner ersten Chance: Nach einer Ecke kam de Roon am zweiten Pfosten zum Schuss, zielte aber zu hoch (25.). Nun war Atalanta im Spiel, Muriel vergab aber auch die zweite Gelegenheit vor dem leeren Tor (31.), ehe de Ligt in höchster Not einen Boga-Schuss blockte (44.).

Auch der zweite Durchgang war kurzweilig - mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bei Bergamo kurbelte immer wieder Koopmeiners das Spiel an, beim 1:0 war er allerdings nicht beteiligt. Mit Anbruch der Schlussviertelstunde legte Freuler bei einem Freistoß mit der Sohle ab - und Malinovskyi traf mit einem herrlichen Schuss aus rund 25 Metern.

Nun blieb Juve nicht mehr allzu viel Zeit, um eine Antwort zu finden - dennoch war es Danilo, der nach einer Ecke das letzte Wort hatte.