Inter Mailand lässt in Bergamo gleich zwei Serien reißen - Hexer auf beiden Seiten

Meister Inter Mailand hat am Sonntag im Spitzenspiel in Bergamo erstmals nach 39 Spielen wieder keinen eigenen Treffer erzielt und zudem nach zuletzt acht Ligasiegen am Stück wieder Punkte ausgelassen. Dabei wäre ein Sieg möglich gewesen, für Atalanta aber auch.

Hat seinen Kasten mit herausragenden Paraden sauber gehalten: Inter-Routinier Samir Handanovic (37). imago images/AFLOSPORT