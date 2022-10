Ex-Leipziger Lookman trifft zum Sieg: Bergamo schlägt Fiorentina

Am Sonntag gelang Atalanta Bergamo ein knapper Erfolg gegen Florenz. Während La Viola im Kampf um Europa Federn ließ, schlossen die Bergamasken wieder zu Tabellenführer Napoli auf.

Trotz des 1:0-Auswärtssiegs bei der Roma setzte Gian Piero Gasperini bei Bergamo auf gleich fünf Wechsel: Okoli, Soppy, Lookman und Muriel standen für Demiral, Maehle, Pasalic und Höjlund in der Startelf. Außerdem vertrat Sportiello erneut den in Rom verletzt ausgewechselten Stammkeeper Musso.

Vicenzo Italiano veränderte die Fiorentina nach dem 2:0 gegen Hellas Verona dreifach: Igor, Bonaventura und Saponara begannen anstelle von Ranieri, Amrabat und Sottil.

Kouamés Platzverweis wird einkassiert

Trotz der vielen Umstellungen gelang den Hausherren das erste Ausrufezeichen in Person von Muriel, dessen Abschluss sein Ziel knapp verfehlte (11.). Auch die Fiorentina spielte aber gut mit und prüfte Musso-Vertreter Sportiello durch Saponara und Barak (20.). Insgesamt blieb La Dea jedoch das gefährlichere Team: Koopmeiners verpasste die zweite gute Chance auf die Führung gegen Terracciano (29.), ehe der Keeper bei einem missratenen Ausflug Glück hatte, dass Kollege Martinez Quarta vor Muriel bereinigen konnte (33.).

Kurz vor der Pause gab es dann den größten Aufreger des ersten Durchgangs: Im Mittelkreis ging Kouamé mit hohem Bein gegen de Roon zu Werke. Schiedsrichter Massimiliano Irrati bewertete die Szene umgehend und zückte Rot gegen den Stürmer der Fiorentina (40.). Allerdings meldete sich anschließend VAR Marco di Bello und zitierte seinen Kollegen zum Monitor, an welchem Irrati erkannte, dass Kouamé de Roon nicht wirklich getroffen hatte, und seine eigentliche Entscheidung revidierte. So ging es mit elf Akteuren auf beiden Seiten und dem 0:0 in die Kabinen.

Lookman beschert dem goldenen Treffer

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild zunächst nicht. Die Bergamasken blieben die zielstrebigere Mannschaft und schlugen mit der ersten guten Möglichkeit nach dem Seitenwechsel zu: Muriel fand den ehemaligen Leipziger Lookman, der eine scharfe Hereingabe des Kolumbianers nur noch über die Linie drücken musste (59.). Anschließend verlagerten sich die Hausherren umgehend auf ihre starken Gegenstöße und verpassten nach diesen gleich zweimal binnen weniger Minuten den zweiten Treffer: Maehle scheiterte an Terracciano (67.), Lookman wurde geblockt (70.).

Auch die Gäste waren nicht untätig und wurden ihrerseits gefährlich: Saponara tauchte nach einem Kouamé-Kopfball am Fünfmeterraum auf, schlug aber freistehend über die Kugel (72.). Anschließend stand La Dea lange gut, bis die Joker Cabral und Jovetic noch eine letzte Torchance kreierten, mit welcher der Serbe allerdings an Sportiello scheiterte (89.).

Damit reist Bergamo, das nun wieder punktgleich mit Spitzenreiter Neapel ist, am Sonntag (15 Uhr) als Tabellenzweiter zu Udinese Calcio. Die Fiorentina muss im Kampf ums internationale Geschäft derweil etwas abreißen lassen. In dieser Spielzeit ist La Viola jedoch in der Conference League vertreten, in der es Donnerstag (21 Uhr) bei Heart of Midlothian zur Sache geht, ehe im Ligaalltag am Montag, den 10. Oktober (20.45 Uhr), mit Lazio Rom das nächste Topteam wartet.