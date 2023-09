Drei 19-Jährige sorgen für standesgemäßen Erfolg des 1. FC Köln

Zwei Gesichter zeigte der 1. FC Köln im Test bei Fünftligist SV Bergisch-Gladbach - sehen lassen konnte sich dabei vor allem das zweite, junge Gesicht.

Beim 1:1 in Frankfurt hatte der 1. FC Köln den ersten Punkt in dieser Saison eingefahren, anschließend hatte Trainer Steffen Baumgart bei DAZN erklärt, dass man die anstehende Länderspielpause nutzen wolle, um zuletzt angeschlagene Spieler wie Linton Maina und Steffen Tigges wieder näher an die Mannschaft zu führen - oder aber auch Sommer-Neuzugang Dominique Heintz besser zu integrieren.

Am Mittwoch nun standen alle drei in der Belkaw-Arena im Test bei Fünftligist SV Bergisch Gladbach 09 in der Startelf. Zwar musste Baumgart auf einige Nationalspieler sowie die angeschlagenen Jeff Chabot und Davie Selke verzichten und konnte daher nicht seine beste Elf beobachten, doch am Ende konnte er auch mit dem Auftritt der zweiten Garnitur durchaus zufrieden sein.

Köln legte einen Blitzstart hin, führte nach sechs Minuten und Toren von Tigges sowie Faride Alidou bereits mit 2:0 - beiden Treffern gingen präzise Flanken von Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen voraus. Danach kontrollierte der Effzeh zwar das Geschehen, legte bei tollstem Fußballwetter und guter Kulisse (3000 Zuschauer hatten sich versammelt) aber nicht nach. So entwickelte sich ein höhepunktarmes Spiel, in dem sich der Bundesligist nicht sonderlich mit Ruhm bekleckerte, dabei aber auch nie wirklich in Gefahr geriet.

Erst nach dem Seitenwechsel waren es die eingewechselten jungen Wilden, die sich hervortaten und einen standesgemäßen 6:0-Erfolg herbeiführten: Der 19-jährige Damion Downs glänzte dabei mit einem Doppelpack, der gleichaltrige Joao Pinto bewies Schussqualitäten, während Meiko Wäschenbach - ebenfalls erst 19 Jahre alt - sehenswert per direktem Freistoß traf.

In Köln hat man "noch einiges zu tun"

Differenziert fiel im Anschluss das Trainerurteil aus. "Die erste Hälfte war nicht so gut, die zweite Hälfte besser", sagte Baumgart via Klubwebsite und führte näher aus: "Die Lösungen nach vorne hatten wir erst im zweiten Durchgang, da war es gut. Aber in der ersten Hälfte nach den zwei frühen Toren haben wir zu langsam und zu kompliziert gespielt."

Der 51-Järhige sagt zwar, dass man auch zugeben müsse, dass Bergisch-Gladbach phasenweise gut gespielt habe, aber er stellte auch fest: "Das Testspiel zeigt, dass wir noch einiges zu tun haben."