Berg gewinnt Einstand: Ade erlöst Burghausen - Bayreuth spielt remis in Augsburg

Der SV Wacker Burghausen hat am Dienstagabend gegen die SpVgg Greuther Fürth II das erste Spiel nach der Sigurdsson-Entlassung gewonnen. In Augsburg gab es derweil ein verdientes Unentschieden.

Ade erlöst Burghausen

Im ersten Spiel nach der Trennung von Hannes Sigurdsson gelang Wacker Burghausen freilich noch nicht alles, vor allem bei der Chancenverwertung offenbarte die Mannschaft von Neu-Chefcoach Robert Berg noch Defizite. Alleine Bazdrigiannis vergab im ersten Durchgang drei dicke Gelegenheiten - und auch Toptorjäger Winklbauer scheiterte aus aussichtsreicher Position an Kaymakci. Das kleine Kleeblatt war aber keineswegs chancenlos, schaffte es allerdings nicht, gelungene Pressingaktionen konsequent zu Ende zu spielen. Dementsprechend ging das 0:0 zur Halbzeit durchaus in Ordnung. Bazdrigiannis klebte auch nach der Pause das Pech am Fuß. Wenig später, nachdem er eine gute Vorarbeit von Andreichyk erneut neben das Tor bugsierte, hatte er Feierabend. Gute Chancen waren anschließend Mangelware. In der 76. Minute erlöste Ade die Gastgeber. Aus 20 Metern platzierte er den Ball unerreichbar für Kaymakci knapp neben dem Pfosten. In den Schlusssekunden musste Burghausen noch einmal tief durchatmen, als Müller im Anschluss an einen Bornschein-Kopfball nur den Querbalken traf. Danach war der erste Erfolg unter Berg fix.

Augsburg II und Bayreuth teilen Zähler

Fußballerisch hat die SpVgg Bayreuth weiter Luft nach oben. Im Nachholspiel beim FC Augsburg II musste sich die Elf von Marek Mintal nach zwischenzeitlicher Führung mit einem Remis begnügen. In einer ausgeglichenen Begegnung hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Zweimal Ehrlich für die Heimelf und einmal Jakub Mintal für die Altstädter ließen den Führungstreffer in der Anfangsphase allerdings liegen. Stefandl machte es in der 22. Minute besser, der im Anschluss an einen Freistoß mit einem sehenswerten Abschluss zur Stelle war - 1:0 Bayreuth. Nach einer halben Stunde hatte Mintal das 2:0 auf dem Fuß, schoss aus der Nahdistanz aber einen Abpraller über das Tor. Nach dem Seitenwechsel war Augsburg zunächst druckvoller. Kaube scheiterte aus kurzer Distanz an Petzold, kurz darauf bereitete er allerdings per Flanke für Japaur vor, der den Spielstand egalisiert (54.). Auf der anderen Seite testete Ketzer Lubik aus der Distanz, der stark reagierte. Der Augsburger Keeper stand auch bei der nächsten gefährlichen Bayreuther Möglichkeit im Mittelpunkt, als er zunächst einen katastrophalen Fehlpass spielte, anschließend seinen eigenen Patzer aber überragend gegen Ismail wieder wettmachte. Kurz vor Schluss protestierten die Gäste noch einmal lautstark, nachdem ein Augsburger den Ball im Strafraum an die Hand bekam - erfolglos. Auf der Gegenseite hatte Gebert noch die Möglichkeit zum Sieg, kam aber nicht an Petzold vorbei. Mehr passierte nicht mehr. Es blieb beim leistungsgerechten 1:1.