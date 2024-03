Bereits nach drittem Einsatz: Finkgräfes Vertrag hat sich verlängert

Max Finkgräfe ist aus Timo Schultz' Startelf nicht wegzudenken. Sein Vertrag beim 1. FC Köln hat sich bereits im vergangenen Herbst längerfristig verlängert - und gilt ligaunabhängig.

Binnen weniger Wochen hat sich Max Finkgräfe zur unverzichtbaren Stammkraft beim 1. FC Köln aufgeschwungen. Derart wichtig, dass der DFB kürzlich gar auf eine Nominierung des 19-Jährigen verzichtete, damit sich der Linksverteidiger mit den Kölnern auf die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf einschwören kann.

Zwar musste Finkgräfe das während der Länderspielpause anberaumte Trainingslager in Spanien verlassen, die dafür ursächliche Rückenverletzung scheint allerdings auskuriert: Aktuell trainiert Finkgräfe individuell, in Hinblick auf das Auswärtsspiel in Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) besteht Hoffnung auf einen Einsatz.

Vertrag bis 2026 - ligaunabhängig

Während der Verbleib des FC in der Bundesliga weiterhin auf der Kippe steht, ist indes der des gebürtigen Mönchengladbachers in Köln durch dessen rasanten Aufstieg in die Bundesliga-Mannschaft wahrscheinlicher geworden. Berichte des Geissblog und des Kölner Stadt-Anzeigers, wonach sich Finkgräfes Vertrag ligaunabhängig um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert hat, deckt sich mit kicker-Informationen. Anders als vom Online-Medium berichtet geschah dies allerdings bereits mit dessen dritten Bundesliga-Einsatz, im Anschluss an das 0:2 gegen den VfB Stuttgart.

14 weitere Einsätze stehen mittlerweile zu Buche, seit dem 17. Spieltag stand Finkgräfe stets in der Startelf von Trainer Timo Schultz. Finanziell schlägt sich das bislang allerdings nicht nieder, da bei der automatischen Verlängerung des Vertrags die Bezüge nicht angepasst wurden. Angesichts des steilen Aufstiegs Finkgräfes ist der 1. FC Köln allerdings gut beraten, an die Ausdehnung der Laufzeit eine Anpassung des Salärs anzuschließen.