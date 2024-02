Bereits 10 Spielerinnen aus dem aktuellen Rostocker Kader auch 2024/25 dabei

Die Rostock Dolphins des Rostocker HC treiben ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran. So teilte Trainer Dominic Buttig mit, dass mit Aenna Schult und Jana Grützner zwei weitere Spierinnen ein Vertragsangebot angenommen haben.

"Mit den beiden bleiben uns wichtige Säulen für das Abwehrzentrum erhalten. Jana befindet sich nach ihrem Ausfall Anfang des Jahres aktuell in aufsteigender Form und wird dann mit einer weiteren Kreisläuferin das Duo am Kreis bilden. Aenna konnte diese Saison leider verletzungsbedingt noch kein Pflichtspiel bestreiten. Wir wissen aber um ihre Qualitäten und dass sie noch weiteres Entwicklungspotenzial hat, welches wir dann ab Sommer gemeinsam mit ihr ausschöpfen wollen. Daher freue ich mich, dass Aenna uns für mindestens ein und Jana für zwei Jahre erhalten bleiben", stellte der RHC-Trainer fest.

Für beide Spielerinnen gab es kein großes Überlegen, als ihnen das Angebot unterbreitet wurde: "Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins, trotz meiner Verletzung zu verlängern und fühle mich in der Mannschaft sehr wohl. In der nächsten Saison möchte ich dann endlich wieder das Team auf dem Feld unterstützen und die gemeinsamen Ziele in Angriff nehmen", so Aenna Schult.

Auch Jana Grützner gibt sich von ihrer Entscheidung überzeugt: "Da ich mich in Rostock, gerade mit der Mannschaft und dem Umfeld, sehr wohlfühle, war es für mich eine einfache Entscheidung, den Vertrag zu verlängern. Ich freue mich auf zwei weitere Jahre im Trikot der Dolphins und bin gespannt, wo unsere weitere Reise hinführt."

10 Spielerinnen gebunden

Wie bei allen anderen Spielerinnen gelten die Verträge sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga. In der Vorwoche hatte der Verein bereits die Vertragsverlängerungen von Nicole Rotfuß, Megan Pieth und Torhüterin Lena Clasen bekannt gegeben. Da die Verträge von Patrycja Drewnik, Lidia Halawczak, Sonia Siemko, Kiana Zidorn und Nele Reimer noch für eine weitere Saison laufen, hat der Tabellenführer der Nord-Ost-Staffel der dritten Liga somit bereits zu einem so frühen Zeitpunkt 10 aktuelle Spielerinnen für die kommende Spielzeit an den Verein binden können.