"Bereit, wenn gebraucht": SVWW macht mit Lyska weiter

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Torhüter Arthur Lyska mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

Der hessische Drittligist verlängerte die Zusammenarbeit mit Lyska um zwei weitere Jahre, der neue Kontrakt hat Gültigkeit bis zum 30. Juni 2024. "Arthur hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und gezeigt, dass er alle Voraussetzungen für einen sehr guten Torwart mitbringt", wird Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, in der offiziellen Verlautbarung des Klubs zitiert. "Er hat in dieser Saison bewiesen, dass er bereit ist, wenn er gebraucht wird. Wir sind sehr froh, dass wir mit einem Spieler aus dem eigenen Nachwuchs weiter zusammenarbeiten können."

Der gebürtige Wiesbadener, heute 21 Jahre alt, trägt bereits seit 2016 das SVWW-Trikot und war in der U 17 vom 1. FSV Mainz 05 zu den Rot-Schwarzen gewechselt. "Ich bin sehr froh, dass ich meinen Vertrag beim SVWW verlängern konnte", so Lyska. "Wir haben im Torhüter-Team zusammen mit Torwart-Trainer Marjan Petkovic ein sehr gutes Miteinander und auch außerhalb des Platzes ein gutes Verhältnis. Wir pushen uns im Training immer gegenseitig und es macht einfach sehr viel Spaß mit den Jungs."

Stritzel ist die Nummer eins

Lyska bestritt in der laufenden Saison bislang vier Punktspiele und kommt auf einen kicker-Notenschnitt von 2,88. Insgesamt absolvierte der Schlussmann bis dato fünf Partien in der 3. Liga. Die Nummer eins beim SVWW ist der Ex-Darmstädter Florian Stritzel (28; 25 Einsätze, Schnitt 3,14). Auch der frühere Dresdner Tim Boss (28) hat in der laufenden Saison bereits ein Punktspiel gemacht. Der 19-jährige Lucas Becker gehörte in der aktuellen Spielzeit dreimal dem Spieltagskader an, wurde aber noch nicht eingesetzt.