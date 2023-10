"Bereit sein, zu leiden": Keller stimmt auf Leverkusen ein

Vor dem Pokal-Duell gegen Bayer Leverkusen blickt Sandhausens Trainer Jens Keller zurück auf seinen gelungenen Einstand und freut sich auf die Partie gegen "mit die stärkste Mannschaft in Deutschland".

Bei 30 Jahren im deutschen Profifußball habe er schon viel Erfahrung im DFB-Pokal gesammelt, gab Sandhausens neuer Trainer Jens Keller zu Protokoll. Er habe dabei viele Spiele gewonnen, aber auch viele verloren.

Eines ist ihm dabei gut im Gedächtnis geblieben: eine 1:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen als Trainer vom damaligen Zweitligisten Union Berlin. Im Oktober 2017 war das. "Wir haben in Leverkusen ein wirklich gutes Spiel gemacht und sind nur unglücklich ausgeschieden", erinnerte sich der 52-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Pokal-Spiel des SV Sandhausen zurück.

Leverkusen "mit die stärkste Mannschaft Deutschlands"

Der Gegner am Mittwoch lautet erneut Bayer Leverkusen (18 Uhr, LIVE! bei kicker), "mit die stärkste Mannschaft in Deutschland derzeit", wie Keller betonte. Man müsse daher realistisch bleiben, so der Trainer: "Es wird ein unheimlich schweres Spiel für uns mit wenig Ballbesitz, in dem wir viele Räume zulaufen müssen. Wir müssen bereit sein, zu leiden."

Zwar rechne er damit, dass Leverkusen "einiges verändern" werde. "Aber wenn man die Bank von denen abschaut, dann ist das von der Qualität her auch nicht schlecht", so der Sandhausen-Coach. Kampflos herschenken wolle der gebürtige Stuttgarter den Pokal aber dennoch nicht: "Wenn wir Chancen haben, dann müssen wir diese Situationen auch mutig ausspielen."

Fokus liegt auf dem Ligageschäft

Auch wenn er um die finanziellen Reize eines Einzugs in die nächste Pokalrunde weiß, legte Keller den Fokus auf den Ligaalltag: "Die Liga hat absolut Vorrang, hier haben wir ein Ziel, das wir verfolgen." Dieses Ziel - der sofortige Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga - war zuletzt in Gefahr, weshalb der Klub sich zum Handeln gezwungen sah und Trainer Danny Galm durch Keller ersetzte. Der startete erfolgreich mit einem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund II.

"Es war enorm wichtig, dass wir gleich im ersten Spiel drei Punkte gegen einen sehr guten Gegner geholt haben", freute sich Keller über das Ergebnis am vergangenen Wochenende und betonte, es fühle sich "sehr gut" an, zurück an der Seitenlinie zu sein. Fußballerisch habe sein Team noch nicht das gezeigt, was er sich vorstelle, da sollte etwas dazukommen, so der 52-Jährige. Doch habe er "eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, die als Einheit funktioniert hat. Die Einstellung hat gepasst."

Zander und Diekmeier fehlen weiter

Ob er im Pokal auf die gleiche Elf wie in Dortmund setzen werde, ließ Keller aber noch offen. "Die Überlegungen sind noch nicht ganz gereift, es kann die eine oder andere Veränderung geben." Explizit auch auf der Torwartposition, wo Nikolai Rehnen am Mittwoch eine Pause bekommen könnte. "Da werde ich mich mit meinem Torwarttrainer zusammensetzen", kommentierte Keller die Spekulationen knapp.

Immerhin seien keine neuen Verletzungen hinzugekommen. Weiterhin verzichten müsse man auf die Langzeitverletzten Tim Knipping, bei dem nicht ganz klar sei, wann er wieder zurückkommt, und Lucas Laux (Kreuzbandriss). Auch für die zuletzt fehlenden Luca Zander und Dennis Diekmeier kommt die Partie gegen Leverkusen noch zu früh, auch wenn beide wieder voll mittrainierten. Die beiden seien "eher Richtung Samstag" wieder eine Option, gab Keller ein Update.

Zum Abschluss der Presserunde betonte der Trainer nochmals die "Leidenschaft und Bereitschaft, füreinander da zu sein", die er bei seiner Mannschaft in jedem Training gesehen habe. Es klang die Hoffnung mit, dass sein Team diese Eigenschaften auch am Mittwoch auf den Platz bringen wird, wenn der große Favorit aus Leverkusen im GP Stadion am Hardtwald zu Gast sein wird.