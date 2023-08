Bereit für eine neue "SG Dänemark"? Flensburg-Handewitt im Check

Die SG Flensburg-Handewitt steht zum Start der Saison 2023/24 quasi vor einem Neuanfang. Diesen soll Nicolej Krickau moderieren - und bestenfalls eine neue Ära einläuten. Der dreimalige deutsche Meister im kicker-Check.

Wie lief das Transferfenster?

Der größte Umbruch bei den Top-Teams der Bundesliga fand fraglos bei der SG Flensburg-Handewitt statt. Mit Blaz Blagotinsek (Kreis und Abwehrspezialist, Veszprem), Kay Smits (Rückraum rechts, SC Magdeburg), Simon Pytlick (Rückraum links), Lukas Jörgensen (Kreis, beide GOG) und Rechtsaußen Aksel Horgen (Bjerringbro-Silkeborg) wurden neue potenzielle Stammkräfte geholt. Speziell das Dänen-Duo Pytlick und Jörgensen deutete bereits in der Vorbereitung seinen Wert an. Mit Nicolej Krickau haben sie allerdings auch einen engen Vertrauten nach Flensburg "mitgebracht" - der neue dänische Cheftrainer soll die jahrelang erfolgreiche Arbeit von Maik Machulla weiterführen.

Die SG verlor im Sommer allerdings auch ordentlich Qualität: Magnus Röd (Rückraum rechts) und Göran Sögard Johanessen (Rückraum links) schlossen sich dem holprig gestarteten Projekt in Kolstad an. Abwehrchef Simon Hald ging nach Aalborg, Rückraum-Shooter Aaron Mensing und Kreisläufer Anton Lindskog zu GOG. Linkshänder Franz Semper wechselte nach Leipzig.

Was macht Hoffnung, was Sorgen?

Nach einer schwierigen Saison mit vielen Verletzungen, internen Querelen rund um die Entlassung von Trainer Machulla und den Streit mit Klubikone Lars Christiansen sehnt sich nicht nur Geschäftsführer Holger Glandorf nach Ruhe. Krickau hat einen hochspannenden Kader zur Verfügung, muss diesen aber erst ins Rollen bringen und zu einer Einheit formen.

In Bundesliga, DHB-Pokal und European League (machbare Gruppe erwischt) kann Flensburg für Furore sorgen. Gelingt der Neuanfang mit Krickau nicht, wird sich auch Glandorf nach der in Handball-Deutschland kritisch gesehenen Trennung von Machulla verantworten müssen. Die Voraussetzungen, um eine neue "SG Dänemark" (alleine sieben Dänen im Kader) aufzubauen, könnten allerdings kaum besser sein.

Die Prognose

Für den vierten deutschen Meistertitel nach 2004, 2018 und 2019 wird es höchstwahrscheinlich zu früh sein. Doch eine Top-3-Platzierung ist der SG mit diesem Kader sicherlich zuzutrauen. In der European League haben die Flensburger, die in der vergangenen Saison das Final Four in eigener Halle denkbar unglücklich verpassten, noch eine Rechnung offen. Auf die Teilnahme am Pokal-Final-Four - es wäre die zweite in Köln - ist der Dritte des letztjährigen Wettbewerbs traditionell heiß.