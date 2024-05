Bereit für Dublin: Aber welche Rolle bekommt Wirtz?

Rechtzeitig zum Bundesligafinale hatte sich Florian Wirtz nach einem Pferdekuss zurückgemeldet. Für das Endspiel in der Europa League gegen Atalanta Bergamo ist der Leverkusener Topstar also bereit. Doch welche Position weist ihm Trainer Xabi Alonso am Mittwoch in Dublin zu?

Rechtzeitig für das Europa-League-Finale in Dublin fit: Florian Wirtz. IMAGO/Uwe Kraft