"Bereicherung unserer Offensive": Haching schnappt sich Jastremski

Beim FC Bayern stand er seit 2020 unter Vertrag, spielen wird Lenn Jastremski aber auch in der kommenden Saison nicht in München. Der 23-jährige Mittelstürmer wechselt nach einer Leihe zum Grazer AK nun nach Unterhaching, um in der 3. Liga aufzulaufen.

Für ihn geht es in Unterhaching weiter: Lenn Jastremski. IMAGO/Nordphoto