"Bereicherung in unserem Spiel": 1860 verpflichtet Skenderovic

Der TSV 1860 München präsentiert mit Meris Skenderovic den zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Der Mittelstürmer wechselt vom 1. FC Schweinfurt 05 an die Isar.

"Meris kann in der Offensive mehrere Rollen einnehmen und wird daher eine Bereicherung in unserem Spiel und Kader sein", begründet Geschäftsführer Günter Gorenzel in einer Pressemitteilung den Transfer und führt aus: "Er bekommt nun die Möglichkeit, seine Fähigkeiten Schritt für Schritt auch in unser ambitioniertes Konzept einzubringen und mit uns den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen."

Meris Skenderovic stammt aus der Jugend der TSG Hoffenheim und ging seine ersten Schritte im Herrenbereich beim österreichischen TSV Hartberg und Carl Zeiss Jena. Im vergangenen Sommer wechselte Skenderovic nach Schweinfurt und konnte dort in 32 Spielen 16 Tore und neun Vorlagen sammeln.

Der 24-Jährige spielte für die deutschen U-16- und U-17-Nationalmannschaften, ehe er sich 2017 dazu entschied, im Trikot der montenegrinischen Nationalmannschaft aufzulaufen. Für Montenegro sammelte er im Juniorenbereich 29 Einsätze.